AKSA ligi hazırlık maçları programı belli oldu

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25/08/2021

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AKSA ligi hazırlık maçları programı belli oldu

AKSA Liglerinde mücadele edecek takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları sürerken, maç eksikliklerini gidermek için hazırlık maçlarına çıkacak takımların programı belli oldu.

Saat 17:30’da başlayacak olan hazırlık maçlarında Çarşamba günü programı şöyle;

Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı

Gönyeli – Mesarya: Göçmenköy Antrenman Sahası

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı

Binatlı – Girne Halk Evi, Binatlı Antrenman Sahası

Karşıyaka – Türk Ocağı, Şehit Şevket Kadir Stadı

Dörtyol – Göçmenköy: Dörtyol Stadı

Düzkaya – Gençlik Gücü: Nihat Bağcıer Stadı

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: Acapulco Spor Tesisi

Yeniboğaziçi- Gençler Birliği  Osman Mehmet Ergün Stadı

 

25/08/2021 12:56
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TAGS: AKSA ligi, hazırlık maçları
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