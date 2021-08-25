AKSA ligi hazırlık maçları programı belli oldu
25/08/2021
AKSA Liglerinde mücadele edecek takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları sürerken, maç eksikliklerini gidermek için hazırlık maçlarına çıkacak takımların programı belli oldu.
Saat 17:30’da başlayacak olan hazırlık maçlarında Çarşamba günü programı şöyle;
Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı
Gönyeli – Mesarya: Göçmenköy Antrenman Sahası
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı
Binatlı – Girne Halk Evi, Binatlı Antrenman Sahası
Karşıyaka – Türk Ocağı, Şehit Şevket Kadir Stadı
Dörtyol – Göçmenköy: Dörtyol Stadı
Düzkaya – Gençlik Gücü: Nihat Bağcıer Stadı
Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: Acapulco Spor Tesisi
Yeniboğaziçi- Gençler Birliği Osman Mehmet Ergün Stadı