Aksa Ligleri 9. Hafta sonuçları

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18/11/2024

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Aksa Ligleri 9. Hafta sonuçları

AKSA Süper Lig

CB Gençlik Gücü-Mağusa T.Gücü: 0 – 2

Gönyeli-Mesarya: 1 – 2

M.Değirmenlik-Çetinkaya : 3 – 0

A.Yeşilova-Cihangir: 3 – 2

Doğan T.Birliği-Lefke: 0 – 1

Esentepe-DND G.Birliği: 2 – 1

Yenicami-Göçmenköy: 1 – 2

TH Dumlupınar-Karşıyaka (18 Kasım 2024, Pazartesi Saat: 18.30)

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı (Abdullah Genç)

AKSA 1.Lig

Yalova-MH Yılmazköy: 2 – 1

S.Geçitkale-Vadili: 2 – 0

Maraş-Türk Ocağı : 0 – 1

N.Dipkarpaz-Hamitköy: 0 – 1

K.Kaymaklı-Çanakkale: 10 – 0

Lapta-Yeniboğaziçi : 0 – 0

A.Kozanköy-Binatlı: 1 – 0

Mormenekşe-Düzkaya: 2 – 0

18/11/2024 11:44
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HK SPOR

18 Kasım Uluslar Ligi maç programları belli oldu

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Haftanın ilk gününde Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir üst lige yükselmek isteyen takımlar ve finallerde mücadele etmek isteyen ülkeler kozlarını paylaşacak. 18 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Günün dikkat çeken mücadelesinde Hırvatistan, Portekiz’i konuk ederken İspanya ve İsviçre kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi’nde bugün 9 karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak maçların programı…
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