AKSA Ligleri'nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2022-2023 Sezonu fikstür çekimi bugün gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak fikstür çekimi saat 16.00'da başlayacak. AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de yeni sezon daha önce de açıklandığı gibi 24-25 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

AKSA Süper Lig'de fikstür çekimine; China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Cihangir GSK, Çetinkaya TSK, Doğan Türk Birliği, Göçmenköy İYSK, Gönyeli SK, Hamitköy ŞHSK, Küçük Kaymaklı TSK, Lefke TSK, Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova SK, Mesarya SK, Miracle Değirmenlik SK, Türk Ocağı Limasol, Yenicami AK ve Yonpaş Dumlupınar takımları katılacak.

AKSA 1.Lig'de ise fikstür çekimine; Baf Ülkü Yurdu, Binatlı YSK, Dörtyol SK, Düzkaya KOSK, Esentepe KKSK, Girne Halk Evi, İncirli SK, Lapta TBSK, Maraş GSK, Miracle Karşıyaka ASK, Mormenekşe GBSK, M. Hacıali Yılmazköy SK, Pera L. Gençler Birliği SK, Yalova SK, Yeniboğaziçi DSK ve Yenierenköy TSK takımları katılacak.

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29/08/2022 13:02