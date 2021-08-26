AKSA Liglerinde 3 haftalık program açıklandı

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26/08/2021

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AKSA Liglerinde 3 haftalık program açıklandı

KTFF AKSA Süper Lig ve 1. Lig İlk üç hafta maç programı belirlendi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstüre göre Süper Lig'de ilk maç 16 Eylül'de yapılacak.

KTFF AKSA Süper Lig ve 1. Lig İlk üç hafta maç programı belirlendi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstüre göre Süper Lig'de ilk maç 16 Eylül'de Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanacak.

İşte AKSA Süper Lig ilk 3 haftasının programı:

 

AKSA 1. Lig'in ilk 3 haftasının programı:

 

 

 

 

 

26/08/2021 13:08
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TAGS: futbol, spor, aksa, haber
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