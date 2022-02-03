AKSA Liglerinde Cezalar Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Ocak 2022 ve 1-2 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ahmet Can Temel (Gönyeli SK)

1 Maç Nevzat Duran (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç Bekir Topuz (Cihangir GSK)

2 Maç Çağın Çiftçioğlu (Cihangir GSK)

1 Maç Sarper Karmaner (Göçmenköy İYSK)

3 Maç Adem Uçar (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Serkan Tomuk (Mesarya SK)

2 Maç Arda Yatman (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç Azad Tay (Bostancı Bağcıl SK)

2 Maç Ahmet Hellaç (Çanakkale TSK)

1 Maç Yunus Kalaycı (Maraş GSK)

2 Maç Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya TSK)

1 Maç Serhat Bostancı (Düzkaya KOSK)

1 Maç Emirkan Kapacak (Dikmen Gücü SK)

2 Maç Erdem Karamahmutoğlu (Girne Halk Evi)

1 Maç Necmettin Çakıral (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Ogan (SFC Dörtyol SK)

3 Maç İrfan Esendağlı (Mesarya SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Kaan Borova (Doğan Türk Birliği) Tuğra Kılıç (Esentepe KKSK) Tayfun Doğan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Yusuf Altıner (Mesarya SK) Sami Ergazi (İncirli SK) Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı TSK) Eray Akten (Maraş GSK) İbrahim Hatay (Baf Ülkü Yurdu) Mustafa Süzgen (Binatlı YSK) Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar TSK) Necati İnce (Görneç KSK) Güvenç Sakallıoğlu (Karşıyaka ASK) Arda Aşina (Küçük Kaymaklı TSK) Sedat Akar (İncirli SK) Berke Erdamar (İncirli SK) Mehmet Fatih Parlak (Miracle Değirmenlik SK) Gökay Alpçoğay (Mormenekşe GBSK) Mustafa Karşılı (Mesarya SK) Doğanalp Arıkan (Yeniboğaziçi DSK) Jonathan Weston (Yonpaş Dumlupınar TSK) Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK)

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03/02/2022 16:19