AKSA Liglerinde Haftanın Puan Durumu Belli Oldu

Kuzey Kıbrıs futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, AKSA 1. Lig ve Süper Lig’de haftanın güncellenen puan durumları belli oldu. Liderlik mücadelesi veren takımların çekişmesi sürerken, kümede kalma savaşı veren ekipler için de kritik haftalara girildi.

AKSA 1. LİG’DE ZİRVE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

AKSA 1. Lig’de Mormenekşe GBSK 23 maç sonunda topladığı 51 puanla zirvede yer alıyor ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Onu 22 maçta 41 puan toplayan Küçük Kaymaklı TSK ve 23 maçta aynı puana ulaşan Türk Ocağı Limasol SK takip ediyor. Atoll Kozanköy KSK ise 40 puanla dördüncü sırada yer alarak zirve yarışını sürdürüyor.

Ligin orta sıralarında Yeniboğaziçi DSK (39), Yalova SK (35), Serveroğlu Geçitkale SK (35) ve Hamitköy ŞHSK (34) yer alırken, küme düşme hattında ise Vadili TÇBSK (14) ve Çanakkale TSK (5) zor günler geçiriyor.

AKSA 1. Lig Güncel Puan Durumu:

Mormenekşe GBSK - 51 Küçük Kaymaklı TSK - 41 Türk Ocağı Limasol SK - 41 Atoll Kozanköy KSK - 40 Yeniboğaziçi DSK - 39 Yalova SK - 35 Serveroğlu Geçitkale SK - 35 Hamitköy ŞHSK - 34 M. Hacıali Yılmazköy SK - 33 Düzkaya KOSK - 32 Binatlı YSK - 29 Northernland SK - 26 Lapta TBSK - 23 Ünimar Maraş GSK - 19 Vadili TÇBSK - 14 Çanakkale TSK - 5

SÜPER LİG’DE KIRAN KIRANA MÜCADELE

AKSA Süper Lig’de ise zirve mücadelesi büyük bir çekişmeyle devam ediyor. Mağusa Türk Gücü 22 maçta 50 puan toplayarak liderliğini korurken, en yakın rakibi Doğan Türk Birliği 23 maç sonunda 49 puanla ikinci sırada bulunuyor. Cihangir GSK ve Lefke TSK ise 45’er puanla zirve yarışındaki iddialarını sürdürüyor.

Ligin orta sıralarında Miracle Değirmenlik SK (43), Çetinkaya TSK (35), China Bazaar Gençlik Gücü TSK (35) ve Tremeşeli H. Dumlupınar TSK (29) bulunurken, alt sıralarda Gönye SK (18), Yenicami AK (14) ve DND L. Gençler Birliği SK (14) düşme hattında mücadele veriyor.

AKSA Süper Lig Güncel Puan Durumu:

Mağusa Türk Gücü - 50 Doğan Türk Birliği - 49 Cihangir GSK - 45 Lefke TSK - 45 Miracle Değirmenlik SK - 43 Çetinkaya TSK - 35 China Bazaar Gençlik Gücü TSK - 35 Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - 29 Alsancak Yeşilova SK - 29 Mesarya SK - 28 Esentepe KKSK - 23 Göçmenköy İYSK - 22 Karşıyaka SK - 21 Gönye SK - 18 Yenicami AK - 14 DND L. Gençler Birliği SK - 14

Ligde heyecan tüm hızıyla devam ederken, önümüzdeki haftalar hem zirve mücadelesi hem de küme düşme hattındaki ekipler için büyük önem taşıyor. Takımlar, sezon sonuna yaklaşırken kritik viraja giriyor.