AKSA Liglerinde Heyecan Dorukta!

Kuzey Kıbrıs Süper Ligi'nde (AKSA Süper Lig) ve 1. Lig’de çekişme giderek artıyor! Zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki puan farkı giderek kapanırken, alt sıralarda ise kümede kalma savaşı kızışıyor. Haftalar ilerledikçe sürpriz sonuçlar alınırken, futbolseverler ligin son virajında büyük bir rekabete tanıklık etmeye hazırlanıyor.

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08/02/2025

AKSA Liglerinde Heyecan Dorukta!

Kuzey Kıbrıs Süper Ligi'nde (AKSA Süper Lig) ve 1. Lig’de çekişme giderek artıyor! Zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki puan farkı giderek kapanırken, alt sıralarda ise kümede kalma savaşı kızışıyor. Haftalar ilerledikçe sürpriz sonuçlar alınırken, futbolseverler ligin son virajında büyük  bir rekabete tanıklık etmeye hazırlanıyor.

 

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