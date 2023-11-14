Aksa, santrali 250 milyon dolara kuracak

Geçen hafta Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya gelen Aksa Enerji CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, başkent Taşkent'te yatırım anlaşması imzaladı. Aksa Enerji, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kamu-özel ortaklığıyla Kaşkadarya bölgesinin Nişan ilçesinde 400 MW'lık gaz pistonlu enerji santrali kurmak için 250 milyon dolar yatırım yapacağı belirlendi.

2024’TE DEVREYE GİRECEK

Türk şirket, 25 yıllık proje uygulama süresi boyunca santralin tasarımını, finansmanını, inşasını ve işletmesini üstlenecek. İnşaat çalışmalarının Aralık 2023'te başlaması ve santralin 2024 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor. Geçtiğimiz hafta Aksa, Kamuyu Aydınlatma Platformu'naa (KAP) Özbekistan’dan projesi hakkında açıklamada bulunmuştu. Açıklamaya göre 9 Kasım 2023'te, Aksa Enerji Üretim AŞ, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 megavat kurulu güçte bir doğalgaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzaladı. Bu kapsamda şirket, Taşkent ve Buhara şehirlerinde toplam 3 santral ve 740 megavat kurulu güçle geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana ticari üretim gerçekleştirdiği Özbekistan'daki kurulu gücünü Talimercan'a kurulacak yeni santralle 1,170 megavat seviyesine yükseltecek.