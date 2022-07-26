Elektrikteki kargaşanın arkasında AKSA mı var?

Hükümet krizlerinde neden AKSA mı?

AKSA her taşın altından çıkıyor!...

Ülkemizde son dönemde yaşanan hükümet krizlerinin, karışıklıkların KIB-TEK üzerinden hayat buluyor olması ve kurumla ilgili tartışmaların kabinede değişikliklere yol açması, gözlerin AKSA’ya çevrilmesine neden oldu.

Haber Kıbrıs’a konuşan güvenilir kaynaklar, hükümet krizlerinin ardında AKSA’nın olduğunu iddia etti.

Hükümet içinde AKSA çatlağı var

Hükümet içindeki bitmek bilmeyen kaynamanın, ciddi tartışmalar ve görüş ayrılıklarının, UBP içine de yansımasının nedeninin 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan AKSA’yla ilgili olduğu öne sürülüyor.

2024’te sözleşmesi sona erecek olan AKSA’yla ilgili müzakerelerin sözleşme gereği bu yıl içinde şu sıralarda başlaması gerekiyor.

Hükümet içinde AKSA’yla sözleşmenin uzatılmasını hem isteyenler ve hem de istemeyenler olduğu için büyük bir kaos yaşandığı iddia ediliyor.

Hükümetin ve UBP’nin içindeki AKSA çatlağı, devlet yönetimini de ciddi şekilde etkiliyor.Koalisyon hükümeti içindeki görüş ayrılıklarının, neredeyse kabineyi iş yapamaz hale getirdiği ifade ediliyor.

AKSA, alacaklarını ve ülkedeki geleceğini güvence altına almak istiyor

Alacaklarından bir bölümünü tahsil eden ve halen bir milyar TL’yi aşkın alacağı olan AKSA, siyasette etkin konumunu korumak istiyor. Bir yandan Futbol Federasyonu’na sponsor olarak halkla ilişkiler çalışması yürüten AKSA, diğer yandan hükümet oluşumlarında da etkin pozisyonunu elinde tutmak istiyor.

KIB- TEK’in elektrik üretiminde istenen seviyeye gelememesi ve ciddi oranda enerjiyi kendilerinin sağlıyor olması da AKSA’yı güçlü kılıyor.

AKSA bu gücünü kendisine enerji arzında duyulan her dönemde hissettirecek bir anlayış içinde kullanıyor.

Alacaklarına devlet güvencesi verilmesine rağmen, AKSA yetkililerinin söz konusu ciddi miktardaki alacağını ve ülkedeki geleceğini güvence altına almanın tek yolunun sözleşmeyi yenilemek olarak gördüğü ve hükümet yetkilileri üzerinde önemli bir baskı uyguladığı iddia ediliyor.

Pazara yeni bir şirketin gelmesini ve onunla bir rekabet içine girmeyi istemediği ileri sürülen AKSA’nın ülkedeki enerji arzında etkin konumunu güçlendirmeyi hedeflediği ve bu nedenle siyasetçiler üzerinde baskı kurduğu, bu baskının da hükümet içinde büyük kırılmalara neden olduğu öne sürülüyor.

Sözleşmenin yenilenmesi için bastıran AKSA’nın, yeni sözleşmede daha etkin ve güçlü imkanlar elde etmek için uğraş verdiği bu arada başka oyuncuların alana girmesini istemediği iddialar arasında yer alıyor

Bakan atamalarında bile etkisi olduğu iddia ediliyor

Bakanların görevden alınması, yeni bakanların atanması meselelerinde AKSA’nın ciddi etkisi olduğu öne sürülüyor.

Hükümete yakın kaynaklar, Faiz Sucuoğlu dönemi Sunat Atun’un kabineye girmesinde de bugün görevden gidip yerine Alişan Şan’ın gelmesinde de AKSA’nın etkin olduğunu iddia etti...

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28/07/2022 09:00