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AKSA Süper Lig Deplasman ve Ev Sahibi Galibiyetleri

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06/01/2022

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AKSA Süper Lig Deplasman ve Ev Sahibi Galibiyetleri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de ilk devrenin AKSA Süper Lig Deplasman ve Ev Sahibi Galibiyetleri istatistiklerini yayınladı

AKSA Süper Lig Deplasman Galibiyeti

Kulüp O G
Baf Ülkü Yurdu 7 0
Binatlı YSK 8 0
Cihangir GSK 7 3
Doğan Türk Birliği 8 6
Girne Halk Evi 8 1
Göçmenköy İYSK 7 3
Gönyeli SK 7 2
Hamitköy ŞHSK 7 2
Küçük Kaymaklı TSK 8 4
Lefke TSK 7 4
Mağusa Türk Gücü 8 4
Merit Alsancak Yeşilova SK 7 5
Mesarya SK 8 3
Türk Ocağı Limasol 8 5
Yenicami AK 8 1
Yonpaş Dumlupınar TSK 7 3

 

AKSA Süper Lig Ev Sahibi Galibiyeti

Kulüp O G
Baf Ülkü Yurdu 8 1
Binatlı YSK 7 2
Cihangir GSK 8 3
Doğan Türk Birliği 7 2
Girne Halk Evi 7 0
Göçmenköy İYSK 8 4
Gönyeli SK 8 6
Hamitköy ŞHSK 8 2
Küçük Kaymaklı TSK 7 2
Lefke TSK 8 4
Mağusa Türk Gücü 7 5
Merit Alsancak Yeşilova SK 8 3
Mesarya SK 7 3
Türk Ocağı Limasol 7 3
Yenicami AK 7 3
Yonpaş Dumlupınar TSK 8 3
06/01/2022 10:52
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TAGS: aksa süper lig, istatistik
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