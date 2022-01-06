AKSA Süper Lig Deplasman ve Ev Sahibi Galibiyetleri
06/01/2022
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de ilk devrenin AKSA Süper Lig Deplasman ve Ev Sahibi Galibiyetleri istatistiklerini yayınladı
AKSA Süper Lig Deplasman Galibiyeti
|Kulüp
|O
|G
|Baf Ülkü Yurdu
|7
|0
|Binatlı YSK
|8
|0
|Cihangir GSK
|7
|3
|Doğan Türk Birliği
|8
|6
|Girne Halk Evi
|8
|1
|Göçmenköy İYSK
|7
|3
|Gönyeli SK
|7
|2
|Hamitköy ŞHSK
|7
|2
|Küçük Kaymaklı TSK
|8
|4
|Lefke TSK
|7
|4
|Mağusa Türk Gücü
|8
|4
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|7
|5
|Mesarya SK
|8
|3
|Türk Ocağı Limasol
|8
|5
|Yenicami AK
|8
|1
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|7
|3
AKSA Süper Lig Ev Sahibi Galibiyeti
|Kulüp
|O
|G
|Baf Ülkü Yurdu
|8
|1
|Binatlı YSK
|7
|2
|Cihangir GSK
|8
|3
|Doğan Türk Birliği
|7
|2
|Girne Halk Evi
|7
|0
|Göçmenköy İYSK
|8
|4
|Gönyeli SK
|8
|6
|Hamitköy ŞHSK
|8
|2
|Küçük Kaymaklı TSK
|7
|2
|Lefke TSK
|8
|4
|Mağusa Türk Gücü
|7
|5
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|8
|3
|Mesarya SK
|7
|3
|Türk Ocağı Limasol
|7
|3
|Yenicami AK
|7
|3
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|8
|3