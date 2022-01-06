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AKSA Süper Lig Gol Krallığı

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06/01/2022

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AKSA Süper Lig Gol Krallığı

AKSA Süper Lig Gol Krallığı açıklandı

Lisans No Futbolcu Adı Kulüp Gol Sayısı
115349 SIBONISO LUNGELO MISHALI Cihangir GSK 14
115354 EVANONYA KOSSI ADETU Mağusa Türk Gücü 12
100537 REMZİ BETMEZOĞLU Türk Ocağı Limasol 10
108796 EMRE ÖZSİN Mağusa Türk Gücü 9
113715 OBADA FELIX Küçük Kaymaklı TSK 9
113723 HERMANN KOUAO Lefke TSK 9
113724 CANDY AGBANE Türk Ocağı Limasol 8
115289 JONATHAN WESTON Yonpaş Dumlupınar TSK 8
105448 BEKİR YILDIZ Göçmenköy İYSK 8
106676 YASİN DOĞAN Merit Alsancak Yeşilova SK 8
109253 VAKKAS KAYNARCA Merit Alsancak Yeşilova SK 7
108514 TOYKAN HACET Hamitköy ŞHSK 7
100376 KAAN BOROVA Doğan Türk Birliği 7
104422 KASIM TAĞMAN Lefke TSK 7
115545 BADARA NABY SYLLA Gönyeli SK 6
113684 BILL OSMAN BEYZA Merit Alsancak Yeşilova SK 5
115285 ISMAEL KONE Binatlı YSK 5
109754 ARDAHAN ORBAY Hamitköy ŞHSK 5
101624 MEHMET ALTIN Yonpaş Dumlupınar TSK 5
101063 HASAN CELİL EVREN Yenicami AK 5
101458 TANSEL EKİNGEN Doğan Türk Birliği 5
105683 ERTAÇ TAŞKIRAN Türk Ocağı Limasol 5
106971 BURAK KOÇAR Gönyeli SK 4
107724 YANKI AKTÜL Girne Halk Evi 4
107970 ŞENOL ŞÖFÖR Mağusa Türk Gücü 4
101619 ARİF UYSAL Mağusa Türk Gücü 4
102625 FIRAT ERSALAN Yenicami AK 4
104122 MUSTAFA YAŞINSES Mesarya SK 4
104127 MUSA ŞANLIER Cihangir GSK 4
109405 AHMET CAN TEMEL Gönyeli SK 4
111711 MERT GÜÇLÜCAN Yonpaş Dumlupınar TSK 4
108722 CHIBUZOR  NWOGBO Girne Halk Evi 4
115284 BILLY MICHAEL Doğan Türk Birliği 3
116230 HASSAN LUKMAN IBRAHIM Göçmenköy İYSK 3
110579 NEVZAT DURAN Mağusa Türk Gücü 3
111484 MUSTAFA SALK Merit Alsancak Yeşilova SK 3
109653 MEJDİ DİRENİŞ Merit Alsancak Yeşilova SK 3
110236 ERAY VUDALI Yonpaş Dumlupınar TSK 3
103283 AHMET SÖNMEZ Doğan Türk Birliği 3
101762 UVANÇ RECAİOĞLU Mağusa Türk Gücü 3
108435 HASCAN KIRMAZ Yenicami AK 3
108468 ARDA SÖZCÜ Göçmenköy İYSK 3
106844 SELÇUK SERGEÇ Cihangir GSK 3
107057 TANER BİNGÖLLÜ Cihangir GSK 2
105902 MEHMET KOYUNCU Küçük Kaymaklı TSK 2
104871 UĞUR NACİ GÖK Mağusa Türk Gücü 2
107806 CEMAL YAŞINSES Göçmenköy İYSK 2
104104 ALİ ÖZBAHAR Binatlı YSK 2
108586 HASAN SEDATGİL Baf Ülkü Yurdu 2
102755 ÖZGÜR ONGUN Küçük Kaymaklı TSK 2
103552 HALİL TURAN Doğan Türk Birliği 2
101275 MEHMET GÖÇBEN Göçmenköy İYSK 2
101183 EREN AKTAŞ Mesarya SK 2
100377 KENAN OSHAN Doğan Türk Birliği 2
100700 GÖKHAN SARIOĞLU Merit Alsancak Yeşilova SK 2
100787 OSMAN ŞANVERDİ Yonpaş Dumlupınar TSK 2
110546 OLCAY MAHMUT AYKUT Yonpaş Dumlupınar TSK 2
111122 EYÜP ÖZTEP Merit Alsancak Yeşilova SK 2
109995 MUSTAFA SÜZGEN Binatlı YSK 2
111822 OSMAN YILDIZ Baf Ülkü Yurdu 2
113005 MEHMET ERFİNİKE Girne Halk Evi 2
113272 ASRIN ALİCAN SÖNMEZ Yenicami AK 2
114659 SADIK BALARABE Mağusa Türk Gücü 2
115306 OSITA OBIEKWE Baf Ülkü Yurdu 2
115316 MOSES IBUKUN AKINADE Yenicami AK 2
113654 SERTAN KIRMAN Küçük Kaymaklı TSK 1
111740 MERT ATEŞ Hamitköy ŞHSK 1
112125 HAMİT İNANDIM Doğan Türk Birliği 1
112184 ALİ BAYIR Yenicami AK 1
112666 HASAN ÇAKIR Küçük Kaymaklı TSK 1
111623 SALAHİ ALDAĞ Mesarya SK 1
110698 İBRAHİM GÜLER Hamitköy ŞHSK 1
110057 MEVLÜT ÖNAL Göçmenköy İYSK 1
110074 HASAN ULUKÖK Yenicami AK 1
109898 HALİL ESEN Girne Halk Evi 1
109733 BURAK KARABACAK Yonpaş Dumlupınar TSK 1
109418 BİLAL  CEYLAN Türk Ocağı Limasol 1
109509 TURGUT KAAN ÇOBAN Yonpaş Dumlupınar TSK 1
111171 KEMAL BARBET Hamitköy ŞHSK 1
111348 AFÜN SALİH GİRGEN Doğan Türk Birliği 1
111432 ONUR KONUĞUŞ Baf Ülkü Yurdu 1
110571 MUSTAFA YORULMAZ Baf Ülkü Yurdu 1
110280 YAKUP ASLANTÜRK Merit Alsancak Yeşilova SK 1
110336 CHIGOZIE ARMSTRONG CHIDI Lefke TSK 1
101038 BÜNYAMİN AYAZ Mağusa Türk Gücü 1
101046 YAŞAR SOLEL Küçük Kaymaklı TSK 1
100764 MEHMET EROL Mağusa Türk Gücü 1
100378 SELİM SAYGI Yenicami AK 1
100615 MEHMET NEŞE Binatlı YSK 1
101208 SİNAN ÖĞÜT Mesarya SK 1
101216 ARDA KORTAY Küçük Kaymaklı TSK 1
101414 HÜSEYİN PAŞA Baf Ülkü Yurdu 1
101434 FİKRET YAĞCIOĞLU Göçmenköy İYSK 1
103943 MEHMET ÇİL Hamitköy ŞHSK 1
103327 AKSEL KAPTANOĞLU Merit Alsancak Yeşilova SK 1
104825 İBRAHİM ÇIDAMLI Mesarya SK 1
103150 UMUT GÖKTAŞ Göçmenköy İYSK 1
101724 YUSUF ALTINER Mesarya SK 1
102207 NURETTİN GECEKUŞU Cihangir GSK 1
102311 HAMİS ÇAKIR Gönyeli SK 1
102488 HÜSEYİN SADIKLAR Yenicami AK 1
108529 AZAT BERHAN TİP Gönyeli SK 1
108548 YILMAZ ŞİPAL Lefke TSK 1
109359 OKAN GÖKTÜRK Mesarya SK 1
109167 ZİHNİ TEMELCİ Cihangir GSK 1
107825 MEHMET BURÇAKLI Mesarya SK 1
107924 RAHMİ ÇELİK Lefke TSK 1
108009 MUHİTTİN TÜMBÜL Cihangir GSK 1
108059 MAHMUT AMASYALI Göçmenköy İYSK 1
108075 BERKEM KORBAY Binatlı YSK 1
108400 RİFAT HACIARİFOĞLU Hamitköy ŞHSK 1
108404 HAKAN KARACAOĞLU Cihangir GSK 1
104881 ULAŞ CANDANAL Gönyeli SK 1
105217 MUSTAFA TEKPINAR Girne Halk Evi 1
105273 YUSUF ÖZBAHAR Gönyeli SK 1
106235 ÇAĞLAR TOKLU Küçük Kaymaklı TSK 1
107270 ÜMİT GENÇ Girne Halk Evi 1
107565 ORHAN KALAYCI Mesarya SK 1
107747 MİKAİL SİVRİ Küçük Kaymaklı TSK 1
107780 SEMİH ÜNALDI Lefke TSK 1
106858 ADİL YALÇIN UÇAR Mağusa Türk Gücü 1
107008 ALİ NAZLIOĞLU Girne Halk Evi 1
06/01/2022 10:57
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TAGS: AKSA Süper Lig Gol Krallığı
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