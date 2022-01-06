AKSA Süper Lig Gol Krallığı
06/01/2022
AKSA Süper Lig Gol Krallığı açıklandı
|Lisans No
|Futbolcu Adı
|Kulüp
|Gol Sayısı
|115349
|SIBONISO LUNGELO MISHALI
|Cihangir GSK
|14
|115354
|EVANONYA KOSSI ADETU
|Mağusa Türk Gücü
|12
|100537
|REMZİ BETMEZOĞLU
|Türk Ocağı Limasol
|10
|108796
|EMRE ÖZSİN
|Mağusa Türk Gücü
|9
|113715
|OBADA FELIX
|Küçük Kaymaklı TSK
|9
|113723
|HERMANN KOUAO
|Lefke TSK
|9
|113724
|CANDY AGBANE
|Türk Ocağı Limasol
|8
|115289
|JONATHAN WESTON
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|8
|105448
|BEKİR YILDIZ
|Göçmenköy İYSK
|8
|106676
|YASİN DOĞAN
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|8
|109253
|VAKKAS KAYNARCA
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|7
|108514
|TOYKAN HACET
|Hamitköy ŞHSK
|7
|100376
|KAAN BOROVA
|Doğan Türk Birliği
|7
|104422
|KASIM TAĞMAN
|Lefke TSK
|7
|115545
|BADARA NABY SYLLA
|Gönyeli SK
|6
|113684
|BILL OSMAN BEYZA
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|5
|115285
|ISMAEL KONE
|Binatlı YSK
|5
|109754
|ARDAHAN ORBAY
|Hamitköy ŞHSK
|5
|101624
|MEHMET ALTIN
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|5
|101063
|HASAN CELİL EVREN
|Yenicami AK
|5
|101458
|TANSEL EKİNGEN
|Doğan Türk Birliği
|5
|105683
|ERTAÇ TAŞKIRAN
|Türk Ocağı Limasol
|5
|106971
|BURAK KOÇAR
|Gönyeli SK
|4
|107724
|YANKI AKTÜL
|Girne Halk Evi
|4
|107970
|ŞENOL ŞÖFÖR
|Mağusa Türk Gücü
|4
|101619
|ARİF UYSAL
|Mağusa Türk Gücü
|4
|102625
|FIRAT ERSALAN
|Yenicami AK
|4
|104122
|MUSTAFA YAŞINSES
|Mesarya SK
|4
|104127
|MUSA ŞANLIER
|Cihangir GSK
|4
|109405
|AHMET CAN TEMEL
|Gönyeli SK
|4
|111711
|MERT GÜÇLÜCAN
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|4
|108722
|CHIBUZOR NWOGBO
|Girne Halk Evi
|4
|115284
|BILLY MICHAEL
|Doğan Türk Birliği
|3
|116230
|HASSAN LUKMAN IBRAHIM
|Göçmenköy İYSK
|3
|110579
|NEVZAT DURAN
|Mağusa Türk Gücü
|3
|111484
|MUSTAFA SALK
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|3
|109653
|MEJDİ DİRENİŞ
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|3
|110236
|ERAY VUDALI
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|3
|103283
|AHMET SÖNMEZ
|Doğan Türk Birliği
|3
|101762
|UVANÇ RECAİOĞLU
|Mağusa Türk Gücü
|3
|108435
|HASCAN KIRMAZ
|Yenicami AK
|3
|108468
|ARDA SÖZCÜ
|Göçmenköy İYSK
|3
|106844
|SELÇUK SERGEÇ
|Cihangir GSK
|3
|107057
|TANER BİNGÖLLÜ
|Cihangir GSK
|2
|105902
|MEHMET KOYUNCU
|Küçük Kaymaklı TSK
|2
|104871
|UĞUR NACİ GÖK
|Mağusa Türk Gücü
|2
|107806
|CEMAL YAŞINSES
|Göçmenköy İYSK
|2
|104104
|ALİ ÖZBAHAR
|Binatlı YSK
|2
|108586
|HASAN SEDATGİL
|Baf Ülkü Yurdu
|2
|102755
|ÖZGÜR ONGUN
|Küçük Kaymaklı TSK
|2
|103552
|HALİL TURAN
|Doğan Türk Birliği
|2
|101275
|MEHMET GÖÇBEN
|Göçmenköy İYSK
|2
|101183
|EREN AKTAŞ
|Mesarya SK
|2
|100377
|KENAN OSHAN
|Doğan Türk Birliği
|2
|100700
|GÖKHAN SARIOĞLU
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|2
|100787
|OSMAN ŞANVERDİ
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|2
|110546
|OLCAY MAHMUT AYKUT
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|2
|111122
|EYÜP ÖZTEP
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|2
|109995
|MUSTAFA SÜZGEN
|Binatlı YSK
|2
|111822
|OSMAN YILDIZ
|Baf Ülkü Yurdu
|2
|113005
|MEHMET ERFİNİKE
|Girne Halk Evi
|2
|113272
|ASRIN ALİCAN SÖNMEZ
|Yenicami AK
|2
|114659
|SADIK BALARABE
|Mağusa Türk Gücü
|2
|115306
|OSITA OBIEKWE
|Baf Ülkü Yurdu
|2
|115316
|MOSES IBUKUN AKINADE
|Yenicami AK
|2
|113654
|SERTAN KIRMAN
|Küçük Kaymaklı TSK
|1
|111740
|MERT ATEŞ
|Hamitköy ŞHSK
|1
|112125
|HAMİT İNANDIM
|Doğan Türk Birliği
|1
|112184
|ALİ BAYIR
|Yenicami AK
|1
|112666
|HASAN ÇAKIR
|Küçük Kaymaklı TSK
|1
|111623
|SALAHİ ALDAĞ
|Mesarya SK
|1
|110698
|İBRAHİM GÜLER
|Hamitköy ŞHSK
|1
|110057
|MEVLÜT ÖNAL
|Göçmenköy İYSK
|1
|110074
|HASAN ULUKÖK
|Yenicami AK
|1
|109898
|HALİL ESEN
|Girne Halk Evi
|1
|109733
|BURAK KARABACAK
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|1
|109418
|BİLAL CEYLAN
|Türk Ocağı Limasol
|1
|109509
|TURGUT KAAN ÇOBAN
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|1
|111171
|KEMAL BARBET
|Hamitköy ŞHSK
|1
|111348
|AFÜN SALİH GİRGEN
|Doğan Türk Birliği
|1
|111432
|ONUR KONUĞUŞ
|Baf Ülkü Yurdu
|1
|110571
|MUSTAFA YORULMAZ
|Baf Ülkü Yurdu
|1
|110280
|YAKUP ASLANTÜRK
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|1
|110336
|CHIGOZIE ARMSTRONG CHIDI
|Lefke TSK
|1
|101038
|BÜNYAMİN AYAZ
|Mağusa Türk Gücü
|1
|101046
|YAŞAR SOLEL
|Küçük Kaymaklı TSK
|1
|100764
|MEHMET EROL
|Mağusa Türk Gücü
|1
|100378
|SELİM SAYGI
|Yenicami AK
|1
|100615
|MEHMET NEŞE
|Binatlı YSK
|1
|101208
|SİNAN ÖĞÜT
|Mesarya SK
|1
|101216
|ARDA KORTAY
|Küçük Kaymaklı TSK
|1
|101414
|HÜSEYİN PAŞA
|Baf Ülkü Yurdu
|1
|101434
|FİKRET YAĞCIOĞLU
|Göçmenköy İYSK
|1
|103943
|MEHMET ÇİL
|Hamitköy ŞHSK
|1
|103327
|AKSEL KAPTANOĞLU
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|1
|104825
|İBRAHİM ÇIDAMLI
|Mesarya SK
|1
|103150
|UMUT GÖKTAŞ
|Göçmenköy İYSK
|1
|101724
|YUSUF ALTINER
|Mesarya SK
|1
|102207
|NURETTİN GECEKUŞU
|Cihangir GSK
|1
|102311
|HAMİS ÇAKIR
|Gönyeli SK
|1
|102488
|HÜSEYİN SADIKLAR
|Yenicami AK
|1
|108529
|AZAT BERHAN TİP
|Gönyeli SK
|1
|108548
|YILMAZ ŞİPAL
|Lefke TSK
|1
|109359
|OKAN GÖKTÜRK
|Mesarya SK
|1
|109167
|ZİHNİ TEMELCİ
|Cihangir GSK
|1
|107825
|MEHMET BURÇAKLI
|Mesarya SK
|1
|107924
|RAHMİ ÇELİK
|Lefke TSK
|1
|108009
|MUHİTTİN TÜMBÜL
|Cihangir GSK
|1
|108059
|MAHMUT AMASYALI
|Göçmenköy İYSK
|1
|108075
|BERKEM KORBAY
|Binatlı YSK
|1
|108400
|RİFAT HACIARİFOĞLU
|Hamitköy ŞHSK
|1
|108404
|HAKAN KARACAOĞLU
|Cihangir GSK
|1
|104881
|ULAŞ CANDANAL
|Gönyeli SK
|1
|105217
|MUSTAFA TEKPINAR
|Girne Halk Evi
|1
|105273
|YUSUF ÖZBAHAR
|Gönyeli SK
|1
|106235
|ÇAĞLAR TOKLU
|Küçük Kaymaklı TSK
|1
|107270
|ÜMİT GENÇ
|Girne Halk Evi
|1
|107565
|ORHAN KALAYCI
|Mesarya SK
|1
|107747
|MİKAİL SİVRİ
|Küçük Kaymaklı TSK
|1
|107780
|SEMİH ÜNALDI
|Lefke TSK
|1
|106858
|ADİL YALÇIN UÇAR
|Mağusa Türk Gücü
|1
|107008
|ALİ NAZLIOĞLU
|Girne Halk Evi
|1