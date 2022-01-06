AKSA Süper Lig Kulüp Golleri ve Kartları istatistikleri
06/01/2022
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de ilk devrede Kulüp Golleri ve Kartları istatistikleri
|Kulüp
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Baf Ülkü Yurdu
|22
|0
|Binatlı YSK
|32
|0
|Cihangir GSK
|31
|3
|Doğan Türk Birliği
|33
|0
|Girne Halk Evi
|25
|2
|Göçmenköy İYSK
|38
|2
|Gönyeli SK
|27
|1
|Hamitköy ŞHSK
|39
|5
|Küçük Kaymaklı TSK
|40
|4
|Lefke TSK
|36
|2
|Mağusa Türk Gücü
|32
|2
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|43
|0
|Mesarya SK
|45
|0
|Türk Ocağı Limasol
|32
|5
|Yenicami AK
|42
|4
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|20
|6
Gol Türü Gol Sayısı
F - AYAK 251
H - KAFA 55
K - KENDİ KALESİNE 7
P - PENALTI 32
|Kulüp
|Gol Türü
|Gol Sayısı
|Baf Ülkü Yurdu
|F - AYAK
|7
|Baf Ülkü Yurdu
|H - KAFA
|1
|Baf Ülkü Yurdu
|P - PENALTI
|1
|Binatlı YSK
|F - AYAK
|5
|Binatlı YSK
|H - KAFA
|3
|Binatlı YSK
|K - KENDİ KALESİNE
|1
|Binatlı YSK
|P - PENALTI
|3
|Cihangir GSK
|F - AYAK
|23
|Cihangir GSK
|H - KAFA
|2
|Cihangir GSK
|P - PENALTI
|2
|Doğan Türk Birliği
|F - AYAK
|19
|Doğan Türk Birliği
|H - KAFA
|5
|Girne Halk Evi
|F - AYAK
|8
|Girne Halk Evi
|H - KAFA
|3
|Girne Halk Evi
|K - KENDİ KALESİNE
|1
|Girne Halk Evi
|P - PENALTI
|3
|Göçmenköy İYSK
|F - AYAK
|13
|Göçmenköy İYSK
|H - KAFA
|4
|Göçmenköy İYSK
|K - KENDİ KALESİNE
|1
|Göçmenköy İYSK
|P - PENALTI
|5
|Gönyeli SK
|F - AYAK
|17
|Gönyeli SK
|P - PENALTI
|1
|Hamitköy ŞHSK
|F - AYAK
|13
|Hamitköy ŞHSK
|H - KAFA
|2
|Hamitköy ŞHSK
|P - PENALTI
|2
|Küçük Kaymaklı TSK
|F - AYAK
|15
|Küçük Kaymaklı TSK
|H - KAFA
|4
|Lefke TSK
|F - AYAK
|14
|Lefke TSK
|H - KAFA
|3
|Lefke TSK
|K - KENDİ KALESİNE
|1
|Lefke TSK
|P - PENALTI
|3
|Mağusa Türk Gücü
|F - AYAK
|28
|Mağusa Türk Gücü
|H - KAFA
|11
|Mağusa Türk Gücü
|P - PENALTI
|3
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|F - AYAK
|28
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|H - KAFA
|4
|Mesarya SK
|F - AYAK
|8
|Mesarya SK
|H - KAFA
|3
|Mesarya SK
|K - KENDİ KALESİNE
|1
|Mesarya SK
|P - PENALTI
|2
|Türk Ocağı Limasol
|F - AYAK
|19
|Türk Ocağı Limasol
|H - KAFA
|2
|Türk Ocağı Limasol
|K - KENDİ KALESİNE
|2
|Türk Ocağı Limasol
|P - PENALTI
|3
|Yenicami AK
|F - AYAK
|14
|Yenicami AK
|H - KAFA
|4
|Yenicami AK
|P - PENALTI
|2
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|F - AYAK
|20
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|H - KAFA
|4
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|P - PENALTI
|2