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AKSA Süper Lig Kulüp Golleri ve Kartları istatistikleri

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06/01/2022

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AKSA Süper Lig Kulüp Golleri ve Kartları istatistikleri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de ilk devrede Kulüp Golleri ve Kartları istatistikleri

Kulüp Sarı Kart Kırmızı Kart
Baf Ülkü Yurdu 22 0
Binatlı YSK 32 0
Cihangir GSK 31 3
Doğan Türk Birliği 33 0
Girne Halk Evi 25 2
Göçmenköy İYSK 38 2
Gönyeli SK 27 1
Hamitköy ŞHSK 39 5
Küçük Kaymaklı TSK 40 4
Lefke TSK 36 2
Mağusa Türk Gücü 32 2
Merit Alsancak Yeşilova SK 43 0
Mesarya SK 45 0
Türk Ocağı Limasol 32 5
Yenicami AK 42 4
Yonpaş Dumlupınar TSK 20 6

 

Gol Türü    Gol Sayısı
F - AYAK    251
H - KAFA    55
K - KENDİ KALESİNE    7
P - PENALTI    32
 

 

Kulüp Gol Türü Gol Sayısı
Baf Ülkü Yurdu F - AYAK 7
Baf Ülkü Yurdu H - KAFA 1
Baf Ülkü Yurdu P - PENALTI 1
Binatlı YSK F - AYAK 5
Binatlı YSK H - KAFA 3
Binatlı YSK K - KENDİ KALESİNE 1
Binatlı YSK P - PENALTI 3
Cihangir GSK F - AYAK 23
Cihangir GSK H - KAFA 2
Cihangir GSK P - PENALTI 2
Doğan Türk Birliği F - AYAK 19
Doğan Türk Birliği H - KAFA 5
Girne Halk Evi F - AYAK 8
Girne Halk Evi H - KAFA 3
Girne Halk Evi K - KENDİ KALESİNE 1
Girne Halk Evi P - PENALTI 3
Göçmenköy İYSK F - AYAK 13
Göçmenköy İYSK H - KAFA 4
Göçmenköy İYSK K - KENDİ KALESİNE 1
Göçmenköy İYSK P - PENALTI 5
Gönyeli SK F - AYAK 17
Gönyeli SK P - PENALTI 1
Hamitköy ŞHSK F - AYAK 13
Hamitköy ŞHSK H - KAFA 2
Hamitköy ŞHSK P - PENALTI 2
Küçük Kaymaklı TSK F - AYAK 15
Küçük Kaymaklı TSK H - KAFA 4
Lefke TSK F - AYAK 14
Lefke TSK H - KAFA 3
Lefke TSK K - KENDİ KALESİNE 1
Lefke TSK P - PENALTI 3
Mağusa Türk Gücü F - AYAK 28
Mağusa Türk Gücü H - KAFA 11
Mağusa Türk Gücü P - PENALTI 3
Merit Alsancak Yeşilova SK F - AYAK 28
Merit Alsancak Yeşilova SK H - KAFA 4
Mesarya SK F - AYAK 8
Mesarya SK H - KAFA 3
Mesarya SK K - KENDİ KALESİNE 1
Mesarya SK P - PENALTI 2
Türk Ocağı Limasol F - AYAK 19
Türk Ocağı Limasol H - KAFA 2
Türk Ocağı Limasol K - KENDİ KALESİNE 2
Türk Ocağı Limasol P - PENALTI 3
Yenicami AK F - AYAK 14
Yenicami AK H - KAFA 4
Yenicami AK P - PENALTI 2
Yonpaş Dumlupınar TSK F - AYAK 20
Yonpaş Dumlupınar TSK H - KAFA 4
Yonpaş Dumlupınar TSK P - PENALTI 2
06/01/2022 11:15
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TAGS: AKSA Süper Lig Kulüp Golleri ve Kartları istatistikleri
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