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AKSA Süper Lig Oyuncu Değişikliği İstatistikleri

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06/01/2022

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AKSA Süper Lig Oyuncu Değişikliği İstatistikleri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de ilk devrede Oyuncu Değişikliği İstatistikleri

Kulüp Değişiklik Sayısı
Baf Ülkü Yurdu 51
Binatlı YSK 70
Cihangir GSK 45
Doğan Türk Birliği 54
Girne Halk Evi 47
Göçmenköy İYSK 64
Gönyeli SK 54
Hamitköy ŞHSK 48
Küçük Kaymaklı TSK 64
Lefke TSK 38
Mağusa Türk Gücü 54
Merit Alsancak Yeşilova SK 35
Mesarya SK 60
Türk Ocağı Limasol 39
Yenicami AK 54
Yonpaş Dumlupınar TSK 52
06/01/2022 11:12
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TAGS: Oyuncu Değişikliği İstatistikleri
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