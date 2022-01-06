AKSA Süper Lig Oyuncu Değişikliği İstatistikleri
06/01/2022
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de ilk devrede Oyuncu Değişikliği İstatistikleri
|Kulüp
|Değişiklik Sayısı
|Baf Ülkü Yurdu
|51
|Binatlı YSK
|70
|Cihangir GSK
|45
|Doğan Türk Birliği
|54
|Girne Halk Evi
|47
|Göçmenköy İYSK
|64
|Gönyeli SK
|54
|Hamitköy ŞHSK
|48
|Küçük Kaymaklı TSK
|64
|Lefke TSK
|38
|Mağusa Türk Gücü
|54
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|35
|Mesarya SK
|60
|Türk Ocağı Limasol
|39
|Yenicami AK
|54
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|52