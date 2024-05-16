AKSA Süper Lig Play-Out ve AKSA 1.Lig Play-Out maç programı ve taihleri değişti
16/05/2024
Yapılan düzenlemeler doğrultusunda AKSA Süper Lig Play-Out ve AKSA 1.Lig Play-Out maç programı ve taihleri aşağıdaki gibi olmuştur. Ayrıca AKSA 1.Lig Play-Off’ta Gönyeli’nin terfisinin garantilenmesi sonrasında Gönyeli-Çanakkale ile Yalova-Binatlı maçları oynanmayacaktır.
Program şu şekildedir;
17 Mayıs 2024 Cuma
Yenicami - CB Gençlik Gücü (Lefkoşa Atatürk Stadı)
19 Mayıs 2024 Pazar
Kaymaklı-Mesarya (Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı)
Geçitkale-Maraş (Dörtyol Adem Nural Stadı)
Lapta-Ozanköy (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)
Maçların başlama saatleri 17:00’dir.