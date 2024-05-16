AKSA Süper Lig Play-Out ve AKSA 1.Lig Play-Out maç programı ve taihleri değişti

Yapılan düzenlemeler doğrultusunda AKSA Süper Lig Play-Out ve AKSA 1.Lig Play-Out maç programı ve taihleri aşağıdaki gibi olmuştur. Ayrıca AKSA 1.Lig Play-Off’ta Gönyeli’nin terfisinin garantilenmesi sonrasında Gönyeli-Çanakkale ile Yalova-Binatlı maçları oynanmayacaktır.

Program şu şekildedir;

17 Mayıs 2024 Cuma

Yenicami - CB Gençlik Gücü (Lefkoşa Atatürk Stadı)

19 Mayıs 2024 Pazar

Kaymaklı-Mesarya (Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı)

Geçitkale-Maraş (Dörtyol Adem Nural Stadı)

Lapta-Ozanköy (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)

Maçların başlama saatleri 17:00’dir.