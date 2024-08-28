Aksa Süper Lig ve Aksa 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun Fikstürü Belli Oldu
28/08/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun fikstürü çekildi. Buna göre ilk haftanın programı şöyle;
AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği - Cihangir GSK
Esentepe KKSK - Gönyeli SK
Yenicami AK - Miracle Değirmenlik SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Karşıyaka SK - Alsancak Yeşilova SK
Göçmenköy İYSK - Mağusa Türk Gücü
L. Gençler Birliği SK - Çetinkaya TSK
Lefke TSK - Mesarya SK
AKSA 1. LİG
Yalova SK - Hamitköy ŞHSK
Küçük Kaymaklı TSK - Kozanköy SK
Lapta TBSK - Maraş GSK
Geçitkale GSK - Mormenekşe GBSK
Vadili TÇBSK - Northernland Dipkarpaz TSK
Yeniboğaziçi DSK - Düzkaya KOSK
Çanakkale TSK - Türk Ocağı Limasol
M. Hacıali Yılmazköy SK - Binatlı YSK
28/08/2024 16:04