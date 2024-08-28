Aksa Süper Lig ve Aksa 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun Fikstürü Belli Oldu

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28/08/2024

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Aksa Süper Lig ve Aksa 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun Fikstürü Belli Oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun fikstürü çekildi. Buna göre ilk haftanın programı şöyle;

AKSA SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği - Cihangir GSK

Esentepe KKSK - Gönyeli SK

Yenicami AK - Miracle Değirmenlik SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Karşıyaka SK - Alsancak Yeşilova SK

Göçmenköy İYSK - Mağusa Türk Gücü

L. Gençler Birliği SK - Çetinkaya TSK

Lefke TSK - Mesarya SK

AKSA 1. LİG

Yalova SK - Hamitköy ŞHSK

Küçük Kaymaklı TSK - Kozanköy SK

Lapta TBSK - Maraş GSK

Geçitkale GSK - Mormenekşe GBSK

Vadili TÇBSK - Northernland Dipkarpaz TSK

Yeniboğaziçi DSK - Düzkaya KOSK

Çanakkale TSK - Türk Ocağı Limasol

M. Hacıali Yılmazköy SK - Binatlı YSK

28/08/2024 16:04
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