AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekiliyor
26/08/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 Futbol Sezonu fikstür çekimi gerçekleşiyor. 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekimi sonrası yeni sezonun maç haftaları belli olacak. Fikstür çekimine 16 AKSA Süper Lig ve 16 AKSA 1.Lig ekibi katılacak.
AKSA SÜPER LİG
Alsancak Yeşilova Türk Spor Kulübü
China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü
Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü
Çetinkaya Türk Spor Kulübü
Doğan Türk Birliği
Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü
Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü
Lefke Türk Spor Kulübü
Mağusa Türk Gücü
Mesarya Spor Kulübü
Miracle Karşıyaka Anamur Spor Kulübü
Pera Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü
Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü
Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü
Yenicami Ağdelen Kulübü
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü
AKSA 1.LİG
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü
Dem's Cons. Çanakkale Türk Spor Kulübü
Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü
Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü
Geçitkale Günay Spor Kulübü
Girne Halk Evi Spor Kulübü
Gönyeli Spor Kulübü
Hamitköy Şafak Haydarpaşa Spor Kulübü
Lapta Türk Birliği Spor Kulübü
Maraş Gençlik Spor Kulübü
Miracle Değirmenlik Spor Kulübü
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü
Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü
Ozanköy Spor Kulübü
Yalova Spor Kulübü