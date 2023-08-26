AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 Futbol Sezonu fikstür çekimi gerçekleşiyor. 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekimi sonrası yeni sezonun maç haftaları belli olacak. Fikstür çekimine 16 AKSA Süper Lig ve 16 AKSA 1.Lig ekibi katılacak.

AKSA SÜPER LİG

Alsancak Yeşilova Türk Spor Kulübü

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü

Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü

Çetinkaya Türk Spor Kulübü

Doğan Türk Birliği

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü

Lefke Türk Spor Kulübü

Mağusa Türk Gücü

Mesarya Spor Kulübü

Miracle Karşıyaka Anamur Spor Kulübü

Pera Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü

Yenicami Ağdelen Kulübü

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü



AKSA 1.LİG

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü

Dem's Cons. Çanakkale Türk Spor Kulübü

Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü

Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü

Geçitkale Günay Spor Kulübü

Girne Halk Evi Spor Kulübü

Gönyeli Spor Kulübü

Hamitköy Şafak Haydarpaşa Spor Kulübü

Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

Maraş Gençlik Spor Kulübü

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü

Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü

Ozanköy Spor Kulübü

Yalova Spor Kulübü