AKSA Süper ve 1. Lig’de cumartesi maçları tamamlandı
18/09/2021
AKSA Süper ve 1. Lig’de cumartesi maçları tamamlandı
İşte maç sonuçları
AKSA Süper Lig 1. Hafta Cumartesi günü gündüz maçları tamamlandı.
İşte Süper Lig ve 1. Lig’de günün sonuçları:
AKSA Süper Lig 18 Eylül 2021
Mağusa Türk Gücü: 0 - Yonpaş Dumlupınar TSK: 1
Gönyeli SK: 1 - Türk Ocağı Limasol: 0
Binatlı YSK-Hamitköy ŞHSK Saat 19.00
AKSA 1. Lig Sonuçları:
Yalova: 2 -Düzkaya: 0
Gençler Birliği: 2-Görneç: 1
İncirli Spor Kulübü: 1- China Bazaar Gençlik Gücü: 0