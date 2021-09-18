AKSA Süper ve 1. Lig’de cumartesi maçları tamamlandı

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18/09/2021

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AKSA Süper ve 1. Lig’de cumartesi maçları tamamlandı

AKSA Süper ve 1. Lig’de cumartesi maçları tamamlandı

İşte maç sonuçları

AKSA Süper Lig 1. Hafta Cumartesi günü gündüz maçları tamamlandı.
İşte Süper Lig ve 1. Lig’de günün sonuçları:

AKSA Süper Lig 18 Eylül 2021 
Mağusa Türk Gücü: 0 - Yonpaş Dumlupınar TSK: 1
Gönyeli SK: 1 - Türk Ocağı Limasol: 0
Binatlı YSK-Hamitköy ŞHSK Saat 19.00

AKSA 1. Lig Sonuçları:
Yalova: 2 -Düzkaya: 0
Gençler Birliği: 2-Görneç: 1
İncirli Spor Kulübü: 1- China Bazaar Gençlik Gücü: 0

18/09/2021 18:43
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TAGS: AKSA Süper, 1. Lig
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Galatasaray yeni transferlerin maaşını çıkardı!

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Kupa 2'ye katılım payı olarak katsayı hissesiyle beraber toplamda 6 milyon 231 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, İtalyan ekibini de devirmesiyle 630 bin Euro'luk galibiyet priminin daha sahibi oldu. Böylece şimdiden 6 milyon 861 bin Euro'luk (69.4 milyon TL) gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, 9 yeni transferine bir sene boyunca toplamda ödeyeceği 7 milyon 90 bin Euro'nun da çok büyük bir kısmını Eylül ayı sona ermeden çıkarmış oldu.

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