Yüzde 40 enerji açığı var, kesintiler sürecek

Ülke karanlıkta kalırken, yakıtı olmayan Teknecik günde ancak 550 megavat üretimde kaldı. AKSA ise, günde 2700 megawatt kapasiteye ulaştı. Tam kapasite ile üretim yapan AKSA, saatte 135 megawat üretim yaparken, tek üniteye düşen Kıb- Tek, saatte 25 megawatt üretim yapabiliyor.

Ülke, AKSA tarafından yapılan üretimle açığı kapamaya çalışırken, Güney Kıbrıs üzerinden bir süredir yeterli enerji alınamıyor. Son geçen Bakanlar Kurulu kararında, adaya 4 gün sonra gelmesi beklenen yakıt nedeniyle enerji açığı bayram öncesine kadar devam edecek. Bu arada, kabine içerisinde yakıtın pahalıya alınacak olması nedeniyle ciddi bir kavga yaşanıyor.

Kabine içerisinde alımın iptal edilmesi yönünde itirazlar artarken, gerekli yakıtın uygun fiyata kısa sürede adaya nasıl getirileceği ise muamma.

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04/07/2022 13:11