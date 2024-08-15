AKSA yedek parça gönderdi, mühendisler Teknecik’e sokulmadı

Başbakan Ünal Üstel’in Teknecik ziyaretinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yurt dışından yedek parça tedariği için en az beş gün gerekirken, Kıb- Tek, Kalecik’teki AKSA tesislerinden yedek parça talep etti.

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek için kısa sürede en az 2 jeneratörü devreye alacak yedek parça AKSA tarafından Teknecik’e gönderildi.

Tamiri yapacak Mühendislerle birlikte Teknecik’e girmek isteyen ekibe, Teknecik’teki görevlilerin ve EL- SEN yönetiminin engel olmaya çalıştığı öğrenildi.

Yedek parçalarının tesise girmesine itiraz etmeyen EL- SEN yönetimi, AKSA mühendislerine tesise giriş izni vermiyor.

Yedek parçaların alımı için bakanlar kurulu kararı üretildi. Ancak parçaların adaya gelmesi için en az beş iş gününe ihtiyaç var.

Bu sürede AKSA’dan yedek parça tedariki için girişim yapıldı, ilgili parçalar Teknecik’e gönderildi.

Kıb- Tek yönetimi kısa sürede en az iki jeneratörü devreye koyacak tedbir üzerinde AKSA ile anlaşsa da, şu sıralarda Teknecik’teki görevliler tesise dışarıdan mühendis girmesine izin vermiyor.

Elektrik kesintileri ada genelinde devam ederken, 8 jeneratörün yedisi devre dışı.

Başbakan Ünal Üstel ise, bugün ELSEN ekibini “elektrik üretimini sabote etmekle” suçlamış, polise çağrı yapmıştı.