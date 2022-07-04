AKSA’dan kamyonla yakıt taşındı, yetmedi

Kıb- Tek’te çöküş resmen gerçekleşti. Yakıt bulunamıyor. Bir haftadır AKSA depolarından tankerlerle taşınan yakıt da üretim için yeterli olmadı. Arızaydı, yakıttı derken, güzelim ülke karanlıklarda kaldı, haftaya heyecanla girmek isteyen, üretmek isteyen herkesin hevesi kursağında kaldı

Bugün, “acil” gündemi ile bakanlar kurulu toplanmalı. Kıb- Tek tek bir bakanlığın ayakta tutacağım bşr organizasyon değil. Hele ki Maliye Bakanlığı… para mı bulacak, maaş mı ödeyecek, piyasaya mı bakacak, kaldı da ülkenin enerji sorununu da çözecek. Gerçekten inanılmaz bir süreç yaşıyoruz

Kıb- Tek yönetimi de tarihin en kötüsü. Karar alamayan, ne karar alacağını bilmeyen bir yapı. İhale yapamayan, geceden sabaha kararlarla yakıt sağlanmaya çalışılıyor. Üstelik, ihalesiz, acil bakanlar kurulu toplanmadan, bakanlar kurulu bilgilendirilecek. Sadece elektrikler kesilmiyor, bir servet de bu alana aktarılıyor

Ersan Saner hükümeti döneminde başladı, Erhan Arıklı’nın Kıb- Tek’i “ihalesiz” yönetme sevdası ile çarklar durdu, borçlar arttı, AKSA’ya 1 milyar 200 milyon borç taktılar, onu ödemek için kamunun kaynaklarını tarumar ettiler, tablo bu. Bunu halen seyreden bir yargı mekanizmamız da var, ona da teessüf ederiz, halk olarak

Kıb- Tek’i soydular. İhale ihale soydular, ihalesiz soydular, ihale takipçileri ayrı soydu, personel ayrı soydu. Bugün, içinden çıkılmaz, geri dönülmesi zor bir hal aldı. Vatandaş azap çekerken, siyaset de çözüm üretemiyor. Kurum yönetimi ise, sadece cesaretsiz ya da eli kolu bağlı değil, aynı zamanda bilgisiz ve ilgisiz

Bugün yine karanlığa uyandık. Yakıt ihalesi yapılmadı. TPIC tedarike başlamadı. Elden bulunan yakıt ancak da cuma gününe gelecek. Şu an üretim yapacak yakıt yok. AKSA bir yere kadar üretecek, ama yetersiz. Güneyden de elektrik alamıyoruz. Büyük büyük soygunların sonunda büyük bir kaosun içindeyiz

AKSA, zaman içerisinde biriken alacağını yarım yamalak tahsil edebildi. 560 milyon TL, Türkiye KKTC maliyesine aktaracağı paradan AKSA’ya ödeme yaptı. Gerisi devlet tahvili ile ödendi. Henüz paraya dönmedi. Ortalama 150 milyon TL aylık devlete satım yapan AKSA’ya üç aydır ödeme yok, borç yeniden 500 bin sonırında.

Çözüm? Bir kere liyakat sahibi, bu ülkeyi seven bir ekip kurumun başına geçecek. Sıfırdan kurum dizayn edilecek. Bu sürede enerji tüketimine zam yapılmaktan korkulmayacak. Devlet devreye girerek sübvanse sistemleri ile üretici başta olmak üzere koruma programları açıklayacak. Siyaset elini kurumdan çekecek

Kurumun nasıl düzlüğe çıkacağı bellidir. Yakıt tedarikini sağlamaktan aciz, kalitesiz kirli yakıta bile “evet” diyecek duruma gelindi. AKSA’dan tankerle yakıt taşımak nedir? Bu arada kurum sayaç başta olmak üzere bir çok hizmeti de vatandaşa veremiyor. Üretemediği elektrik enerjisinin tahsilatı dışında bir faydası yok.

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04/07/2022 12:13