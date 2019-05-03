HABER KIBRIS

Akşam yemeğinde bir araya geldiler

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03/05/2019

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Akşam yemeğinde bir araya geldiler

Başbakan Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu onuruna yemek verildi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın katılımıyla Küresel Gazetecilik Konseyi (KGK) Medya Buluşması’nın açılış oturumuna katılmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun onuruna akşam yemeği verildi.

Girne’de Archway isimli restoranda gerçekleşen yemekte, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC ve TC bürokratlarından oluşan heyetler de yer aldı.

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TAGS: Akşam yemeğinde bir araya geldiler, haber, kıbrıs
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