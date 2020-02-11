Akşener’den Cumhurbaşkan Akıncı’ya tepki

Türkiye’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Akşener, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak sözlerinin, Türk bayrağı Kıbrıs’a dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendiğini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın TheGuardian gazetesine verdiği demece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akşener, “Neymiş? Beyefendi, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü temsil eden, o kutlu sözleri beğenmiyormuş. Neymiş? 1950’lerin sloganıymış. Neymiş? Artık hükmü yokmuş, bugüne uygun değilmiş. Hayırdır Mustafa Bey? Bayrak indi de bizim mi haberimiz yok? Slogan deyip geçtiğin o sözler işkembeden atılmadı. O sözler, o bayrak oraya dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendi. İşte o nedenle, herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız olanlara inat, diyeceğiz ki Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.a

11/02/2020 22:59