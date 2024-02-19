Aksiyon yıldızı kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Sylvester Stallone kızlarına kendilerini koruyabilmeleri için askeri eğitim aldırıyor.

Rocky ve Rambo filmleriyle ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'nın kızları, babalarının kendilerini korumak için donanma askerleri tuttuğunu ve her sabah saat 06.00'da askeri talim yaptıklarını açıkladı.

77 yaşındaki ünlü oyuncunun "çok koruyucu bir baba" olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Sophia ve 25 yaşındaki Sistine, askeri savunma eğitimi aldıklarını belirtti.

"ORMANDA EĞİTİM ALMAK ZORDU"



New York Post gazetesine konuşan Sistine, "6 saat boyunca ormanda eğitim almak zordu." dedi. Model olan Sistine, küçük yaştan beri babalarıyla askeri eğitimlere katıldıklarını söyledi.



Sylvester Stallone de kızlarının eğitimde tavukları yakalamaya çalıştığını anlatarak "Bu eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz." diye konuştu.



Aile geçen sene suç oranlarının yüksek olduğu New York'a taşınma kararı almıştı.