Aksiyon yıldızı Vin Diesel tatilde göbeklendi

Aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli'nin (Fast and Furious) yıldızı Vin Diesel, ailesiyle çıktığı İtalya'nın Portofino bölgesindeki tatilde çekilen fotoğraflarıyla gündemde.

54 yaşındaki Amerikalı aktör, beyazperdedeki fit ve kaslı halinden uzak görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

Sevgilisi Paloma Jimenez ve çocuklarıyla birlikte tatil yapan Diesel, ailesi ve arkadaş grubuyla çıktığı yat gezisinde objektiflere takıldı. Diesel, lüks yatında, önemli rollerinden birini üstlendiği Avatar filmindeki rol arkadaşı Zoe Saldana ve eşi Marco Pereggio'yu ağırladı.

Portofino'da mavi sulara açılan grup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Fotoğraflarda Diesel'in son zamanlarda göbek yapmış hali dikkat çekti.

Hayranlarının aklında güçlü kaslarıyla yer eden Vin Diesel'in kilo aldığı ve özellikle de göbek bölgesinde yağların toplandığı görüldü. Onun bu görüntüsü de hayranlarını hem şaşırttı hem de bazı esprili yorumlara neden oldu.

Vin Diesel ile ilgili haberin yer aldığı Amerikan magazin sitelerinde hayranları, oyuncunun son görüntüsüyle ilgili "Sonunda Vin Diesel'in de artık benim gibi bir vücudu var" benzeri yorumlar yaptı. Birçok kişi oyuncunun tam da orta yaşlı bir baba gibi göründüğünü ileri sürdü. Bazı hayranları da Vin Diesel için Hızlı ve Öfkeli günlerinin artık geride kaldığını söyledi.

Vin Diesel'in aldığı kilolarla ilgili yapılan esprili yorumlardan biri "Hep onun gibi bir bedenim olsun isterdim. Sonunda oldu" şeklindeydi.

Vin Diesel'in salgın döneminde kilo almasının normal olduğunu savunanlar da oldu. Birçok kişi gibi Diesel'in da yeteri kadar hareketli yaşayamadığını ve sonuç olarak kilo aldığını savunanlar vardı.

Genel olarak aksiyon filmlerinde rol alan ve kariyerinin çoğunluğunda güçlü kaslarıyla dikkat çeken, gerçek adı Mark Sinclair olan Vin Diesel, 18 Temmuz 1967'de ABD'de dünyaya geldi. 1.82 cm boyundaki Diesel, başta Hızlı ve Öfkeli serisi olmak üzere aralarında Avatar, Thor ve Guardions of Galaxy'nin de bulunduğu çok sayıda aksiyon filminde rol aldı.

2007 yılından bu yana oyuncu Paloma Jimenez ile birlikte olan Diesel'in üç çocuğu bulunuyor.

Vin Diesel son olarak Avatar 3 filmi için kamera karşısına geçti. James Cameron'un yönettiği filmde Diesel'in yanı sıra İtalya tatilinde lüks yatında konuk ettiği Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Sam Worthington da rol alıyor.

Bu habere tepkiniz:



08/09/2021 16:13