Aktaş ve Aşık’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı

Kayalar köyünde, önceki gün ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yaşamını yitiren Mustafa Aktaş’ın (E-40) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Aktaş’tan kan ve doku örnekleri alınarak kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Öte yandan yine önceki gün Şirinevler’de, ikametgahında ölü bulunan Şerife Aşık’ın (K-70) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alınarak, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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24/09/2022 11:36