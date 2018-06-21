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Aktaş’a çirkin saldırı

Paşaköy Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktaş’ın broşür ve afişleri söküldü

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21/06/2018

Aktaş’a çirkin saldırı
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Paşaköy’de dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler Halkın Partisi Paşaköy Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktaş’ın broşür ve afişlerini söktü. Köydeki panoda ve köy meydanında asılı olan broşür ve afişlerin kim tarafından söküldüğü henüz bilinmiyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin ulaştığı bilgiye göre Mehmet Aktaş durumu polise taşıdı ancak henüz bir sonuca ulaşılmadı. Öte yandan duruma sosyal medya üzerinden birçok vatandaş tepki gösterdi.       

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TAGS: Paşaköy Belediyesi, aday mehmet aktaş, halkın partisi, haber kıbrıs özel haber, haber kıbrıs
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