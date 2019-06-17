Aktay: Kimse Kıbrıs Türkünü dışlayacağını zannetmesin

ADİL BİR PAYLAŞIMA GİDİLMESİ TEK YOL: AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, akılcı yolun her şeyden önce hak hukuk çerçevesinde hakların güvence altına alınmasını gerektirdiğini ifade ederek Kıbrıs Türk tarafı da dahil olacak şekilde ilgili tüm tarafların bölgede ortak bir uzlaşıya varması ve adil bir paylaşıma gidilmesinin tek çıkar yol olduğunu anlattı

“TEK YANLI ADIMLARA İZİN VERİLMEYECEK”: Prof. Dr. Aktay, Türkiye’nin ikinci gemisinin bölgeye gönderilmesiyle Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan tek yanlı adımlarına izin verilmeyeceğine dair kararlılığın somut bir göstergesi olacağını söyledi

AKTAY UYARDI: Bölgede Kıbrıs Rumlarının ne kadar hak ve hukuku varsa Kıbrıs Türklerinin de var. Türkiye’nin de kıta sahanlığından doğan hakları var. Bölgedeki kaynakların herkese fayda sağlayabilmesi için hiçbir tarafın dışlanmadan işbirliği ortamının yaratılacağı bir zeminde hareket edilmesi şarttır. Aksi kimsenin çıkarına olmayacak sonuçlara yol açar”

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türkünü dışlayacağını sananların büyük bir yanılgı içinde olduklarını söyledi. Yasin Aktay, Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayarak kimse bir yere varamaz” dedi.

Halkın Sesi'ne Akdeniz’deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktay, Türkiye’nin gemileri ile artık bölgede olmasıyla birlikte oldu bittilere izin verilmeyeceğinin net bir şekilde gösterildiğini vurguladı.

“Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığından doğan hakları var. Bu konuda durum çok nettir. Fatih gemimiz kendi kıta sahanlığımız içerisinde sondaj çalışmalarına başlamıştır” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, önümüzdeki günlerde bölgeye ikinci sondaj gemisinin gideceğine işaret etti.

“Tek yanlı adımlara izin verilmeyeceğinin göstergesi olacak”

Prof. Dr. Aktay, açıklamasına “bu ikinci gemimiz de Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan tek yanlı adımlarına izin verilmeyeceğine dair kararlılığımızın somut bir göstergesi olacaktır” diye devam ederek, Kıbrıs Rum tarafının bölgede tek yanlı sondaj çalışmaları yaparak Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

“Akılcı yol hak hukuk”

Akılcı yolun her şeyden önce hak hukuk çerçevesinde hakların güvence altına alınmasını gerektirdiğini vurgulayan Aktay, Kıbrıs Türk tarafı da dahil olacak şekilde ilgili tüm tarafların bölgede ortak bir uzlaşıya varması ve adil bir paylaşıma gidilmesinin tek çıkar yol olduğunu anlattı.

Aktay, bölgede zenginliklerin potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi için iş birliğinin şart olduğunu söyledi. Bölgedeki gazın Avrupa’ya ulaşmasının en ekonomik ve uygun yolunun Türkiye üzerinden olduğuna işaret eden Aktay, uluslararası hukuk açısından Türkiye ve Kıbrıs Türkünün haklı olduğunu ve oldu bittiler yaratılarak bu hakların ortadan kaldırılmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Yasin Aktay şöyle devam etti: Kıbrıs Türk tarafı adada eşit iki ortaktan biridir ve hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına dahil olmalı, gelir paylaşımından payını almalıdır. Bu çok net. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin kıta sahanlığı hakları çok açıktır. Bu haklar göz ardı edilerek bölgede adımlar atılmasına Türkiye ve Kıbrıs Türkleri izin veremez. 2011 yılında Kıbrıs Türklerinin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat sahaları var. Şimdi bu ruhsat sahalarında sondaj çalışmaları yapılıyor ve yapılacak. Bölgede bugüne kadar sorumsuzca tek yanlı adımlar atan ve gerginliği artıran, güvenlik ve istikrarı riske sokan taraf Kıbrıs Rum tarafı olmuştur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri gerilim yaratma peşinde değildir. Biz hak ve hukuku korumak için bölgedeyiz. Bölgede Kıbrıs Rumlarının ne kadar hak ve hukuku varsa Kıbrıs Türklerinin de var. Türkiye’nin de kıta sahanlığından doğan hakları var. Haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz. Gerilim ortamının artırılması kimseye yarar sağlamaz. Bölgedeki kaynakların herkese fayda sağlayabilmesi için hiçbir tarafın dışlanmadan işbirliği ortamının yaratılacağı bir zeminde hareket edilmesi şarttır. Aksi kimsenin çıkarına olmayacak sonuçlara yol açar!”