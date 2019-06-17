Aktay: Mursi kendisine zehir verildiğini söyledi!

Mısır'da 2013 yılında gerçekleşen kanlı darbe ile birlikte tutuklanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Mursi'nin son görüşmesinde ailesin kendisine zehir verildiğini söylediğini açıkladı.

Yasin Akay, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile yaptığı görüşmede çekilen fotoğrafı twitter hesabından paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeciler tarafından zehirlendiğine dair önemli bir bilgiyi paylaştı. Aktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehid M. Mursi 6 yılda ailesiyle toplam 2-3 kez görüştü. Son görüşmesinde kendisine yavaş yavaş öldürecek bir zehir verildiğini ve tedavi için hastaneye sevk talebinin reddedildiğini söylemişti" dedi.

Akay’ın tweetleri şöyle:

Hepimiz Allah’tan geldik ve hepimiz O’na döneceğiz. Mısır tarihinin ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbe mahkemesinde vefat etmiş bulunuyor. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. 6 yıldır nerede tutuklu bulunduğu bile bilinmiyordu.

6 yıldır ailesiyle görüşmesine bile toplamda ancak birkaç kez izin verilen ve tedavisi engellenen Mursi, hiç şüphesiz böylece katledilmiş, şehit olmuştur. Allah şehadetini kabul etsin. Mısır zindanlarında bu şekilde şehit olan ilk ve tek kişi değil.

Mursi'nin bu şeklide darbe mahkemesinde şehit edilmesi, darbe yönetiminin cürümlerine cürüm katarken, katillerinin cürümlerine sessiz kalan sözüm ona medeni dünyanın suç ortaklığını da gizlenemez bir biçimde ifşa etmiştir. Bu ayıp ABD'nin, AB'nin ve sözü ona tüm İslam dünyasının

Şehid M. Mursi 6 yılda ailesiyle toplam 2-3 kez görüştü. Son görüşmesinde kendisine yavaş yavaş öldürecek bir zehir verildiğini ve tedavi için hastaneye sevk talebinin reddedildiğini söylemişti.

Mursi Mısır darbecileri tarafından profesyonelce katledildi. Bu cinayet Kaşıkçı cinayetinden az değil. Devletin gözetiminde, yeri belli değil, hiç bir hesap, kayıt ve kamu denetimi yok.