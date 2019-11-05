Aktay'dan Kıbrıs Konusunda Önemli Mesaj

Profesör Doktor Yasin Aktay: Kıbrıs konusunda Türkiye’nin oldu-bittilere izin vermeyeceğini vurgulayarak, “Yeni bir müzakere süreci ancak ilgili tüm tarafların ortak bir vizyon konusunda uzlaşması ve Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin, dönüşümlü başkanlığın ve kararlara etkin katılımının önceden kabul edildiğinin kayıt altına alınması koşulu ile başlayabilir” dedi.

“TÜRKİYE DAHA BÜYÜK SAVAŞLARI ENGELLEDİ”: AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile ABD ve Rusya’yı burun burana gelmekten kurtardığına dikkat çekerek Türkiye’nin Suriye’de daha büyük bir savaşı engellediğini vurguladı

“TÜRKİYE’NİN HAREKATINI SURİYELİLER İSTEDİ”: Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatını Suriyelilerin istediğine vurgu yapan Yasin Aktay, Türkiye’nin bölgedeki harekatı ile dünyaya terörle nasıl mücadele edilmesi noktasında ders verdiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay HK Ajans’a konuştu. Aktay, Kıbrıs’a ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nın nedenlerini anlattı, Türkiye’nin bölgede üstlendiği kritik role dikkat çekti. Kıbrıs konusunda önemli mesajlar veren Aktay, “önce ortak vizyon” mesajı verdi ve ilgili tüm taraflar Kıbrıs konusunda ortak bir vizyonda buluşmadan müzakerelerin yeniden başlamasından söz edilemeyeceğini söyledi.

Profesör Aktay, Kıbrıs konusuda bugüne kadar izlenen yöntemlerle bir yere varılmadığına işaret ederek, Crans Montona’da müzakere sürecinin Rum Liderliğinin uzlaşmaz tutumu nedeni ile çökmesi sonrasında hiç bir şey olmamış gibi sürecin kaldığı yerden başlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

BM süreçlerinde bugüne kadar siyasi eşitliğe vurgu yapıldığına ancak bunca yıldır müzakere süreçlerinde yaşananların tarafların siyasi eşitliği farklı yorumladığını gösterdiğini anlattı ve şöyle konuştu:

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi içn her şeyden önce ilgili tüm taraflar Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin olarak ortak bir vizyonda uzlaşmalıdır. Bu uzlaşı sağlandıktan sonra da yeni bir ortaklığın tesis edilebilmesi için siyasi eşitlik konusunda net bir şekilde anlaşma sağlanmalıdır. Bu konuda hiçbir muğlaklık bırakılmamalıdır. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin, kararlara etkin katılımının ve dönüşümlü başkanlığın kabul edildiği net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirirken ise bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarını kimsenin gasp edemeyeceğinin altını çizdi. Türkiye’nin bölgede hem kendi, hem de Kıbrıs Türkünün haklarını korumakta kararlı olduğunu vurgulayan Aktay, Türkiye'nin kararlılığını kimsenin sınamaya kalkmaması uyarısında bulundu.

“Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’nin bölünmesini engelledi”

Türkiye’nin yaptığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de HK Ajans’a özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay, Türkiye’nin Suriye’ye müdahale etmesini Suriyelilerin istediğini söyledi.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği harekatın sonucunda ABD ve Rusya’nın sürekli burun buruna gelmesini engellediğini belirten Aktay, Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusu üzerinde mutabakat imzaladığına dikkat çekerek “Türkiye bölgedeki tehditleri izole etti” dedi.

Türkiye’nin Suriye’de kalıcı olmak için girmediğine vurgu yapan Yasin Aktay, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

“Türkiye bölgede güvenli bölge oluşturmak istedi”

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay şöyle konuştu:

Suriye’de ortaya çıkan durum dünyanın malumu. Türkiye orada yıllardır, sorunun başladığı günden beri ısrar ettiği bir çözümü artık bıçak kemiğe dayandığı andan itibaren kendi eliyle devreye sokmak zorunda kaldı. Türkiye yıllardır uluslararası toplumdan iki şey istiyordu. Bunlardan biri Suriye’den bütün dünyaya yayılan mültecileri önlemekti.Tabi ki Türkiye’ye giren mültecileri önlemenin tek yolu ve en önemli yolu Suriye içerisinde tüm uluslararası toplumun himayesi altında güvenli bir bölge oluşturmaktı. Uluslararası toplum orada sorunu daha fazla büyütmek konusunda çok katkıda bulunduğu halde özellikle iltica sorunlarının mültecilere insani yardımların üstlenilmesi hususunda hiçbir sorumluluk almadı. Bu işten kaynaklanan sorunların kendi topraklarına ulaşmaması için tedbirler almaya çalıştı. Güvenlik duvarlarını oluşturdu. Akdeniz’de gezdirdikleri hücum botlarla ilkel botlarda kendi topraklarına varmaya çalışan mültecileri batırarak onları Akdeniz’in serin sularında boğmaya çalıştı. Türkiye’ye baskı yaparak mültecilerin kendi ülkelerine gelmemeleri hususunda tedbirler alınmasını istedi ama Türkiye’nin bu konudaki asıl kalıcı olan daha uzun vadeli ve işlevsel çözümüne destek vermeye hiçbirisi yanaşmadı. Bir sorun buydu.

“Türkiye 3 milyon 600 bine yakın mülteciye ev sahipliği yapıyor”

Türkiye’nin 3 milyon 600 bine yakın mülteci akınını karşılamak zorunda kaldığına dikkat çeken Yasin Aktay mültecilere 8 yıldır ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

Aktay şöyle devam etti: 8 yıldır uluslararası iltica standartlarının çok çok üstünde yardımlarda bulunuyoruz. Türkiye 40 milyar dolara yakın bir harcama yapmış oldu ve bunu yaparken Avrupa’dan da en ufak bir destek almamış oldu.

“Türkiye kendi göbeğini kendi kesme noktasına geldi”

Türkiye’nin kendi göbeğini kendi kesme noktasına geldiğinin altını çizen Yasin Aktay şöyle konuştu: Suriye içerisinde güvenli bölgenin oluşumu önemli. Öncelikle, oluşacak güvenli bölge ile hem Suriye içerisinde olası bir göç dalgası daha kolay karşılanacak hem de Türkiye’ye önceden ulaşmış olan göçün geri dönmesi için elverişli şartlar oluşacak.

İkinci bir husus Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı tehdittir. Suriye toprakları içerisinde oluşan terör örgütünün faaliyetleri ile Türkiye’ye ciddi anlamda bir tehdit oluşturduğu başka bir gerçektir.

Ne yazık ki kendi müttefikimiz olan NATO ülkeleri bizimle aynı hassasiyetleri taşımaları gerekirken, yani birimiz hepimiz için ve birimize yöneltilen tehdit hepimize yönlendirilmiştir anlayışı NATO’nun temel felsefesini oluşturduğu halde Türkiye’ye yönelen tehditleri hiçbiri ciddiye almıyordu.

Hatta Türkiye’nin kendini tehdit altında hissetmesini bile ciddiye almıyorlardı ve üstüne üstük kendileri bu tehdidin bir parçası haline geliyorlardı.

Misal ABD, Avrupa ülkeleri, PKK’ya açık destek veriyorlardı. PYD, PKK’nın Suriye’deki uzantısıdır bu konuda hiçbir şüphe yok. Maalesef bu konuda gereken desteği almadık. Göz göre göre ABD’nin silahlandırması ile on binlerce tır dolusu silah ile desteklenmiş olan terör örgütü Suriye topraklarında Türkiye’ye karşı çok açık bir tehdit oluşturmaya devam ediyordu.

Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri, talepleri ve endişeleri hiçbir şekilde dikkate alınmıyordu.

Ama Türkiye bu duruma daha fazla göz yumacak bir ülke olmadığını defalarca söyledi. En nihayetinde bir gece ansızın gelebileceğini defalarca söyledi. Afrin’e bir gece ansızın gelebiliriz dedik Fırat Kalkan Operasyonu’nu başlattık. Onu da ciddiye almamışlardı Türkiye’nin ciddiyetini anladılar. Afrin taraflarına yine gelebiliriz dedik “Yok buna Türkiye cesaret edemez” dediler, Türkiye o gece girdi ve o bölgelerde barışı tesis etti. Bölgeleri terörden arındırdı.

Burada da yine ciddiye almıyorlardı Türkiye’nin ABD’ye karşı bir operasyona cesaret edebileceğini tahmin bile edemiyorlardı ama Türkiye ABD’den taleplerini açık açık ifade etti ancak ABD’nin Türkiye’nin hassasiyetlerini görmezden gelmesi karşısında yapması gerekeni yaptı ve operasyonu başlattı.

Suriye’ye şimdiye kadar müdahalede bulunan hepsinin müdahale tarzında mutlaka bir insan kıyımı var. Savaşmayan eli silah tutmayan, çocukların ve sivil insanların kıyımı var. İnsan kıyımı ve şehir yıkımı var. Bu ülkeler kendilerine göre teröristleri öldürmek adına yüz tane sivil insanı feda ediyorlar.

Tarihi güzelim şehirleri Halep’in Şam’ın uzantısı birçok milletin tarihsel izlerini ve kültürel izlerini hak ile yeksan ettiler. Ama Türkiye onlardan faklı sivilleri koruyarak, bölgeyi, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak bir operasyon gerçekleştirdi.

“Türkiye terörle nasıl mücadele edilir herkese gösterdi”

Yasin Aktay Türkiye’nin, gerek Fırat Kalkan’ı, gerekse Zeytin Dalı Operasyonu yaptığı esnada terörle mücadele nasıl yapılır bunu gösterdiğini ifade ederek, şunları ekledi:

Türkiye son derece hassas bir kuyumcu hassaslığıyla sadece teröristleri hedef alarak ve teröristi sivilden çok hassas bir şekilde ayırt ederek çok güçlü bir terörle mücadele süreci yürüttü ve bu konuda adeta model bir ülke haline gelmiş oldu. Tüm dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılması gerektiği hususunda ders vermiş oldu.

Şu anda Türkiye’nin müdahale ettiği Afrin, El Bab, Cerablus gibi yerlerle diyelim ki ABD’nin müdahale ettiği Rakka gibi yerleri bir karşılaştırdığınız zaman dağlar kadar fark var. Bir tarafta bir harabe var diğer tarafta sanki hiçbir değişiklik olmamış gibi. Hatta bilakis girildikten sonra o bölgenin imarı konusunda Türkiye önemli katkılarda bulunuş oldu. Zaten bundan dolayıdır ki Türkiye’nin müdahalesini bizzat Suriyeliler istiyor.

“Türkiye, Suriye’de en etkili adımı attı”

Konuşmasında “Bizim hedefimiz elbette ki Suriye topraklarında kalmak değil Suriye topraklarını tüm Suriyelilerin rahatlıkla bir arada ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir istikrarlı ortama kavuşturmak. Nihai hedefiniz Türkiye’de yaşayan ve başka ülkelerde göç etmek zorunda kalmış olan Suriyelerin geri ülkelerine dönebilecekleri şartları oluşturmaktır” diye Aktay, “Türkiye’nin attığı adımlar şimdiye kadar şartları sağlamak noktasında en etkili adımlardır. Şimdiye kadarki Türkiye dışında yapılan tüm müdahaleler işi içinden daha çok çıkılmaz hale getirmekten başka bir şey yapmadı. Türkiye ise hep çözüm arayan bir ülke oldu. Çözüm öneren ve önerdiği çözümün de makulluğunu gösteren bir ülke oldu. İşleyen ve makul olan bir Suriye oluşturmadığımız sürece Suriye’den göçleri engelleyemeyiz. Engelleyemediğimiz zaman da göçü şu noktada bu noktada durdurayım diyerek bu sorundan kaçamazsınız” diye konuştu.

Aktay şöyle devam etti:

ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatlar var. Günün sonunda Türkiye daha büyük savaşları da önlemiş oldu.

Türkiye aslında yaptığı bu davranış ile daha büyük felaketleri engelledi. PYD’nin oradaki varlığı aslında oradaki diğer etnik unsurların tasfiyesini beraberinde getiriyordu. Etnik temizlik neresinden bakarsanız insanlık suçu ve neresinden bakarsanız kan davası oluşturur ve göç oluşturur.

Bunu engellediğiniz zaman Suriye kendi tarihsel demokratik doğasına tekrar kavuşmuş olur.

Şu anda bizim hiçbir etnik yapı ile bir problemimiz yok ama bir etnik yapı başka bir etnik yapı üzerinde aynı şeyi yaparsa ayni hassasiyeti sergilememiz gereken bir durum oluşur.

Çünkü Suriye aslında İslam medeniyetinin gurur duyulacak modellerinden birini ortaya koymuştur. Suriye bu zenginliği devam ettirecektir.

“Suriye’ye karşı tehditleri izole ettik”

Prof. Dr. Yasin Aktay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin hedefinin orada kalıcı olmak değil ve tabi ki Suriye’yi bölmek de hiç değil. Bilakis Türkiye’nin bu şekilde girişi Suriye’nin toprak bütünlüğünü temin etmeye yönelik bir tedbirdir. Türkiye girmediği taktirde mevcut durumda Suriye tamamen parçalanmış olacaktı. Aslında biz bu hareketi yapmakla birçok ülkenin şimdiye kadar oradaki bir aradalığını ve gelecekte daha büyük sorun oluşturacak bir aradalığını şimdiden bitirmiş oluyoruz.ABD ile Rusya’nın orada sürekli burun buruna kalmaları dünya barışı açısından da bir tehdit oluyordu ve aslında Türkiye bu tehdidi de izole etmiş oldu. Böylece uzun vadede insanlığın istikrarı ve barışı için hizmette bulunmuş oldu.

05/11/2019 16:51