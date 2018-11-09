Akter: Bilişim çağında İletişim Fakültesi öğrencilerinin çok iyi yetişmesi gerekiyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tutku Akter Iletişim Fakültesi öğrencilerine mesleklerine yönelik bilgi verdi.

GAÜ Medya’ya açıklama yapan Akter, “Halkla ilişkiler departmanı bir yönetim fonksiyonudur ve günümüzde gelişmeye açık tüm kurum ve kuruluşlar da halkla ilişkiler departmanı bulunması gerekmektedir’’ dedi.

Halkla ilişkiler departmanının görevleri konusuna değinen Tutku Akter; “Halkla ilişkiler bölümü gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışı ilişkileri düzenlemektir. Dolayısıyla kurumla ve kuruluşla ilgili olumlu tutum, bilinç ve sempati oluşturmaktır. Kurum içerisinde ciddi bir sorumluluğu yerine getirecek bir bireyin de elbette ki bunun eğitiminden geçmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

“Halkla ilişkiler mesleğini yapacak olan kişilerin alanla ilgili eğitimli olmaları kültür seviyelerinin yüksek olması, sabırlı, güler yüzlü, kültürlü ve iletişim becerilerinin gelişmiş bir birey olmak zorunda olduklarını” vurgulayan Akter; “Çünkü Halkla ilişkilerciler sadece kurum ve potansiyel ; müşteri ve kitle ile olan ilişkileride değil aynı zaman da kurum içindeki ilişkiler de bu birimin sorumluluğundan geçmektedir” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ; BİLİŞİM ÇAĞI VE BİLİŞİM ÇAĞINDA İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOK İYİ YETİŞMESİ GEREKİYOR”

Akter, ‘’Önümüzdeki süreç bilişim çağı ve bilişim çağında iletişim fakültesi öğrencilerinin çok iyi yetişmesi gerekiyor’ dedi.

Her üniversitenin İletişim Fakültelerine önem vermesi gerektiğini vurgulayan Akter; İletişim Fakültesi olarak donanımlı elemanlar yetiştirmeyi önemsediklerini belirtti.

İletişim Fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş sıkıntısı yaşayacaklarını düşünmediğini belirten Akter; ‘‘İletişim teknolojileriyle birlikte küreselleşen bir dünya içerisindeyiz ve bilgi toplumu dünyası ve bilgi çağında yaşıyoruz’’ dedi.

Akter; ‘‘İletişim Fakültesi mezunlarına ülkemizde ve dünyanın her yerinde büyük ihtiyaç var. Yeni iletişim teknolojileri geliştikten sonra belki geleneksel kitle iletişim araçlarının yerini onlara bıraktılar. Ancak bu demek değildir ki bu alanda iş gücüne ihtiyaç kalmayacak günümüz bilgi çağı ve gün geçtikçe donanımlı iletişimcilere daha da ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.