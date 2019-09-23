Akter: BRT SPOR kapatıldı!

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski Müdürü Aysu Basri Akter, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Akter, BRT SPOR’un kapatıldığını alınan bu kararın siyasi kompleksten öte emek veren personele saygısızlık olduğunu yazdı.

Akter’in açıklaması şöyle:

Bu kararı siyasi kompleksten öte, yeni nesil yayıncılığı anlamaktan uzak ve bu ülkede sınırlarını zorlayan, spor camiasında her şeye rağmen ayakta kalma mücadelesi verenlerle, aynı anda 3 farklı kanaldan 3 farklı canlı yayını başarıyla yürütebilen bir ekibin emeklerine de saygısızlık olarak yorumluyorum. Yazık!

23/09/2019 12:58