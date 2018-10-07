Akter: KTFF’den icazet alacak değiliz

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter, Kıbrıs Türk futbol Federasyonun maç yayınlarının HD kalitesinde olmaması nedeniyle BRT 2’den yapılmasına karşı olduğunu ve BRT’nin sahalara girişini yasaklaması kararına tepki gösterdi.

Akter: "Bir kurumun kendi çalışmasını yaparken bir başka kurumdan icazet alması söz konusu değildir, Dayatmacı, kaba bir baskı anlayışıyla değil yapıcı diyalogla çözülemeyecek bir sorunumuz asla olamaz" dedi