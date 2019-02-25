Aktif Hoparlör Alırken Hangi Özelliklere Dikkat Edilmelidir?

Müzik ve ses sistemleri alanında, sektörün en iyi markaları ve güncellenmiş- geliştirilmiş model seçenekleri bulunmaktadır. Aktif hoparlör markaları arasında özellikle Behringer, müzik ve ses teknolojilerinde en iyi markalar arasındadır. Aktif kabin üretimlerinde, bileşenleri yazılımlar, sürücüler ve ses kalitesini en zirvede sunan tasarım özellikleri ile farklı kombinasyonlar sunuyor. Behringer marka aktif kabin çeşitleri, iç mekanlar ve dış alanlarda kullanıma uygun ve teknolojik tasarımlar ile konfor sağlayan ürün sistemlerinde geliştiriliyor. Izgara panel sistemlerinden, kabin tasarım özelliklerine, ekolayzer tasarımlarından bluetooth bağlantı özelliklerine dek, her modelde farklı teknik donanımlar sunuluyor.

Aktif Hoparlör Seçimi Nasıl Yapılır?

Öncelikle aktif hoparlör türü ve özelliği belirlenerek değerlendirme yapılır. Aktif kabin sistemleri temel olarak şu türlerde imal edilir;

2 yollu aktif hoparlör

3 yollu aktif hoparlör

Subbass

Line Array

Kolon hoparlör

Çoklu hoparlör

Kule hoparlör

Türüne göre aktif hoparlör seçenekleri değerlendirilir ve ebatlarına performans niteliklerine, teknik donanımlarına bağlı olarak ürün seçimleri yapılır. Aktif hoparlör sistemlerinde kategoriler ise; profesyonel aktif kabin sistemleri, anons hoparlör sistemleri, taşınabilir hoparlör sistemleri, Hi-fi aktif hoparlör seçeneklerinde imal edilir. Ürünlerin türleri, teknolojik eklentileri, teknik performansları, ses kalite sunumları ve tasarım özellikleri gibi unsurlara göre değerlendirme yapılabilir. Ayrıca ürün fiyatları, ürün seçimlerinde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. Ancak pek çok marka ve modelde, indirim seçenekleri, kampanyalı fiyat ve satış avantajları bulunuyor.

Behringer Aktif Hoparlör Sistemleri

Alanının en iyisi olan Behringer aktif hoparlör sistemleri, hem tasarım şıklığı hem ürün kalitesi hem de müzik ve ses iletimlerini en muazzam sunum özellikleriyle, tercih edilen lider markalar arasında yer alıyor. Aktif kabin tasarımlarında 2 veya 3 yollu kabin sistemleri, Subbass tasarımları gibi farklı model seçenekleri bulunuyor. Watt güçleri ile farklı skalalardan ürün seçkileri sunan Behringer, filtre ve sürücü tasarımlarında ses kalitesinin en iyi performansını sunuyor. Kablolu ve kablosuz aktif kabin sistemleri bulunan Behringer, 100 volt trafolu veya trafosuz ürün seçenekleri ile kaliteli ürünler sunuyor. Genellikle 1000 Watt gücünde dizayn edilen hoparlör sistemleri, ses kalitesi için yüksek teknolojiler ile geliştiriliyor. 200 Watt D sınıfı kktif teknolojiler ile dizayn edilen hoparlör çeşitleri, kategorinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor. Mic/ line giriş özellikleri ve ses kombinasyonlarına muazzam oranlar sunan Behringer, amplifikatör teknolojilerinde ideal sonuçlar sunuyor. Yüksek kalite, yüksek performans ve ses mühendisliğinin titiz çalışmaları ile enerji verimliliğini şahane tonlarda sunan sistemler tasarım ediliyor.

Behringer Aktif Hoparlör Fiyatları

Farklı ürün seçenekleri ve farklı teknolojik donanımlarda imal edilen Behringer aktif hoparlör sistemleri; Bluetooth bağlantı, IOS baplantı, SD kart bağlantı, Usb bağlantı özellikleri gibi farklı seçenekler sunan hoparlör çeşitleri sunuyor. Mikrofonlar ile muazzam uyum ve yüksek performans sunumları, akıllı cihazlar ile ideal senkronizasyon, wireless bağlantı formları ve şıklıkla tasarlanan kabin özellikleri ile tercih edilen sistemler arasında yer alıyor. Aktif hoparlör fiyatları, seçilen ürünlerin model opsiyonlarına ve teknik özelliklerine göre belirleniyor. Amper sistemleri, taşınabilir sistemlerde ürün ağırlıkları, ebatları ve performans özellikleri, swıcth mod destekleri, 2 yollu veya 3 yollu kabin sistemleri gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Behringer aktif hoparlör sistemleri, yüksek kalite ve global standartlarda geliştirilen ve profesyonel ses sistemleri arasında yer alan ürün seçenekleri sunmaktadır. Fiyat seçeneklerini, ürün modellerine göre değerlendirebilir, kampanya veya indirimli seçkilerle satışa sunulan ürünleri değerlendirebilirsiniz.