Aktivistlerden Güney Kıbrıs’taki porno şirketlerinin kapatılması baskısı

İnsan ticaretiyle mücadelenin en üst noktaya ulaştığını yazan Rum basını, insan ticaretiyle mücadele eden aktivistlerin Güney Kıbrıs’ta internet üzerinden faaliyet gösteren porno şirketlerinin kapatılması baskısı yaptığını belirtti.

Fileleftheros’un haberine göre Güney Kıbrıs’taki “Step Up Stop Slavery” isimli sivil toplum örgütünün kurucusu, hukukçu Katerine Stefanu gazeteye yaptığı açıklamada gençliği ve toplumu, kadın ve çocuk ticareti tehlikesinden, ekonomiyi de porno sitelerinden kaynaklanan kara para aklanmasından korumak için Güney Kıbrıs’ta internet üzerinden faaliyet gösteren porno şirketlerinin kapatılmasını istediklerini ifade etti.

Stefanu, gazeteye yaptığı açıklamalarda, ülkenin kötü bir şöhrete sahip olarak gösterilmesi yanı sıra ahlaka aykırı ve suç teşkil eden faaliyetler ile kara para aklama cenneti olarak takdim edildiğini sözlerine ekledi.