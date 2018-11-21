Aktolgalı: Karpaz’da öldürülen eşek avcılar tarafından vurularak öldürüldü

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı geçtiğimiz haftasonu Karpaz bölgesindeki bir eşeğin öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basında ve sosyal medyada Karpaz bölgesindeki ‘eşekler zehirleniyor’ iddialarınıyanıtlayan Aktolgalı, zehirlenme gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, konu ile ilgili olarak hafta sonu bölgede avlanan avcı veya avcılar tarafından bir eşeğin vurulduğunu ifade ederek, polisin soruştumasınının sürdüğünü belirtti.

Çevre koruma Dairesi’nin Karpaz bölgesinde 15 personelinin bulunduğunu dile getiren Aktolgalı, bölgede eşeklerin zehirlenerek öldürüldüğünün doğru olmadığını kaydetti.

Üzücü olayın, koruma alanı dışında ava açık bölgede yaşandığına değinen Aktolgalı, bariyerli bölge dışında yaşanan olay sonrasında Veteriner Dairesi hekimlerininpolis gözetiminde otopsi yaptığını ve otopsi sonucunda eşeğin avcılar tarafından vurulduğunun anlaşıldığını söyledi.

İddia edildiği gibi bölgede 100 adet eşşeğin bulunmadığına da değinen Aktolgalı, Ziyamet’ten, Dipkarpaz’a kadar 2000 adet eşek bulunduğunu, eşeklere sadece Çevre Koruma Dairesi’nin değil, tüm vatandaşların sahip çıkıp koruması gerektiğini de belirtti.

Bunu yapan yada yapanların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü de söyleyen Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi olarak yasanın öngördüğü cezai işlemlerinde anında başlatılacağını da vurguladı.

KAVŞAKLARDA BROŞÜR DAĞITILACAK

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren market poşetlerinin ücretli olması ile ilgili bilgilendirici brojürler dağıtacak.

Yarın sabah tüm ilçelerde başlayacak olan etkinlik çerçevesinde, belirlenen kavşaklardave market önlerinde konu ile bilgilendirici broşürler dağıtılacak.