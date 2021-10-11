Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu ertelendi

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11/10/2021

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Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu ertelendi

ABD'li ünlü aktör William Shatner'in New Shepard uzay aracı ile yapacağı uzay yolculuğu hava koşulları nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi.

Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.

90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu William Shatner, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak.

Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

11/10/2021 10:00
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TAGS: Aktör William, Shatner, uzay yolculuğu
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