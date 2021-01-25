Aktuğ: Ümidimiz doğru karar alınsın

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, BRT’de konuştu. Mustafa Aktuğ, Girne Bölgesi Belediye Başkanları olarak toplantı yaptıklarını söyledi. Aktuğ, 15 günden beridir Lapta ve Alsancak’ta koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanı ve Başbakan’a önlemler alınması için görüştüklerini açıkladı. Bölgenin tamamen kapatılmasını istediklerini ancak okul ve işletmelerin kapatıldığını anlatan Aktuğ, bölgenin imajı zedelendiği gerekçesiyle kendilerine de eleştiri yapıldığını ve sağlığa siyaset karıştırıldığını kaydetti.

Aktuğ, artan vakalar nedeniyle Girne Bölgesindeki belediye başkanlarıyla toplantı yaptıklarını ifade etti. Aktuğ, Esentepe’den Karşıkaya’ya kadar Girne Bölgesinin kapatılması yönünde akşama karar çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

Alsancak Belediye Başkanıyla beraber yaptıkları mücadelenin yalnızca iki bölge için değil Girne ve ülke için olduğunu kaydetti.

Aktuğ, daha önce de tümden izole konusunu gündeme getirdiklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını ümitlerinin bu kez yetkililerin doğru kararı alması olduğunu söyledi.

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25/01/2021 14:03