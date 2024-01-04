Aktuğralı: Enkazın ne durumda olduğunda görünce hayatım durdu…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İsias Otel davasının ikinci gününde İsias’ta hayatını kaybeden Aras Aktuğralı’nın babası Murat Aktuğralı dinlendi.

Aktuğralı “Bu şehre gelirken sanıkların yüzlerine bir cinayet mahalli yarattıklarını yüzlerine söylemek için geldik. İnşallah bu imkan tanınır. Bina su gibi sallanıyordu. Olduğu yere çöktüm. Dayan dayan diye kendimi telkin ettim. Büyük bir gürültü ile oda çöktü. Sadece biz mi yıkıldık diye diye düşündüm. Çünkü etraftaki tüm binaların ayakta olduğunu gördüm. Enkazdan kendini kurtaran Recep Kılıç bana seslendi. Her taraf toz içindeydi. Rehber arkadaşlardan iki kişiyi gördük. Odamda ne bulduysak üzerimize giydik. Hiç durmadan çocuklara çağırdık. Şehirde ses yoktu. Adıyamanlı birisi yanımıza geldi. Çocuklar var dedik. Yok dedi. Gün ağarıp enkazın ne durumda olduğunda görünce hayatım durdu. O Enkazdan birinin kurtulmasına imkan olmadığını anladım.

Dün duyduklarıma inanamadım. 11 sanığın tamamı yüzümüze baka baka yalan söyledi. Benim ve arkadaşlarımın hayatını bitirdiler. Her şeyi doğru yaptıklarını söylediler ancak hiçbir şeyi doğru yapmadıklarını herkes gördü. Azcık doğru yapsalar, işse dene cenaze arabasından birileri sağ çıkardı.

Ben bu kişilerin üzerindeki hırkayı çıkarıp bu insanlara bu çocukların yüzlerini göstermek isterim. Yıkılan binalar hırsızlar ve ahlaksızlar nedeniyle yıkıldı. (Sanıklara Hitaben) çocuklarımızı siz

öldürdünüz katilsiniz dedi.