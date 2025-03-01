Aktunç: “Karpaz’daki eşekleri koruyacak sürdürülebilir bir proje hayata geçiyor”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Karpaz’daki eşeklerin korunması ve sürdürülebilir bir turizm projesi haline getirilmesi için bakanlıkta önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Aktunç, Turizmin önemli paydaşlarından Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in projeye destek verdiğini belirterek, büyük birliklerin de katkısıyla projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Bölge halkının önceliklerinin ve yerel ürünlerinin dikkate alınacağını vurgulayan Aktunç, eşeklerin korunmasını sürdürülebilir bir turizm modeliyle destekleyeceklerini söyledi. Aktunç, projeye destek veren Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve ekibi başta olmak üzere katkı sunmak isteyen herkese teşekkür etti.