Aktunç: Turizm, ekonomimizin lokomotifidir

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin’de KKTC’yi başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

170’ten fazla ülkenin katılım sağladığı, 100 bini aşkın ziyaretçinin yer aldığı fuarda KKTC’nin de en üst ligde yer aldığını vurgulayan Aktunç, “Tüm siyasi izolasyonlara, bütçe adaletsizliklerine ve adil olmayan rekabet koşullarına rağmen ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz,” dedi.

Aktunç, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen kampanyaların KKTC’yi hem Avrupa’da hem de Türkiye’de çok daha iyi noktalara taşıyacağını ifade ederek, turizm sektöründe paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak halkın refahını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Turizm, ekonomimizin lokomotifidir. Tüm kesimleri dinleyerek, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Halkımızın ve esnafımızın daha fazla kazanacağı bir turizm sektörü için inanmamız ve sahip çıkmamız yeterli,” diye ekledi.