Aktunç UBP’den aday adayı oldu

Geçtiğimiz ay Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’ne seçilen Mehmet Aktunç bu kez 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek Milletvekili seçimleri için kolları sıvadı.

Aktunç, bugün UBP Genel Merkezi’ne giderek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Aktunç aday adalığı başvurusuna ailesi ile birlikte gitti.

Başvurunun ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Aktunç şu ifadeleri kullandı: Ulusal Birlik Partisi, tek başına iktidar hedefiyle yoluna devam ediyor. Güçlü kadrolarla, Ulusal Birlik Partisi bu ülkede ekonomik dönüşümü sağlayacak, reformlara ara vermeden devam edecek tek partidir. Bu güne kadar partimin yanında, yol arkadaşlarımla mücadele ettim, bugün de toplumsal kalkınma mücadelesinde, farklı görevler alarak yine partimle yürüme kararı aldım. Kendi mimarlık ofisimde, genç mimar arkadaşlarımla birlikte çok sayıda projeye imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Gençlik yıllarımdan itibaren bu çatı altında her görevde bulundum. Son olarak hem Parti Meclisi üyesi, hem de MYK üyesi olarak görev aldım. Parti üst düzey yönetimi uygun gördü, partimin kalkınma ve yatırımlara yönelik vizyonunu Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda Asbaşkan olarak sürdürdüm. Ülke kaynaklarının tek bir kuruşunun bile yanlış bir yatırıma gitmemesi için gururla emek ortaya koydum, halen bu göreve devam ediyorum. Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidara yürürken; Ülkemizin yeniden bir kalkınma hamlesine ihtiyaç duyduğu bu dönemde, özel sektörde edinmiş olduğum tüm bilgi, birikim ve iş yapma kapasitemle, bu yolculukta partimin kadrolarında yer alma kararı aldım. Yapılacak olan milletvekilliği ön seçiminde aday adayı olacağımı, gururla kamuoyuna duyurmak isterim. Karar alma sürecinde bana destek olan ailem, arkadaşlarım ve tüm partililerime teşekkür ederim. Tek başına iktidar yürüyüşümüz hepimize hayırlı olsun.

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02/12/2021 12:17