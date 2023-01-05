Aktunç: 'Yerel yönetimler turizm açısından çok önemli'

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , yerel yönetimlerin turizm açısından önemine dikkat çekti. Aktunç "Girne hepimizin göz bebegidir, özelde Girne Antik Liman, genelde de Girne hepimizindir" ifadelerini kullandı.

Aktunç'un açıklaması şöyle:

Girne Antik Limanı hepimizin göz bebeğidir, benim de Bakanlığımızın da yaptığı her açıklamada, Girne Antik Limanı, Girne Belediyesi, Esnaf, Mal sahipleri ve tüm paydaşlar ile birlikte yöneteceğiz dedik ve bu sözümüzün de arkasındayız.

Proje aşamasında Eski Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai bey ile birçok toplantı yaptık, projeyi beraberce bir yerlere getirdik.

Yeni Girne Belediye Başkanımız Sevgili Murat Senkul ile de göreve geldikten hemen sonra, bu hafta Salı günü makamında ziyaret edip, Girne ile düşündüğümüz projeler yanında, Girne Antik Liman hakkında bilgi verip, Belediye ile her konuda beraber calismayi istediğimizi, her konuda da destek olmaya hazır olduğumuzu, Yerel Yönetimlerin, turizm açısından çok önemli olduğunu dile getirdim. Hem proje boyutunda hem de proje bittikten sonra Girne Antik Limanının beraber yönetecegimizi söyledim.

Bu sözümüzün de arkasindayiz, beraber yönetmekten, ne bir çekincemiz ne de tereddütümuz var.

Bunu herkes böyle bilsin, Girne hepimizin göz bebegidir, özelde Girne Antik Liman, genelde de Girne hepimizindir.

Beraber yöneteceğiz.

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05/01/2023 11:41