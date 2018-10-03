Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ile Hür -İşçi Sendikaları Fedarasyonu arasında özel burs anlaşması imzalandı. Özel burs anlaşması, Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreter ve Başkan Vekili Sn.Ali Yeltekin ile AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün’ün arasında imzalandı.

Yapılan görüşmede, sendika çalışanı ve birinci derecedeki yakınlarına AKÜN’ün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından yararlanabilecekleri ve bursların üç yıllık eğitim dönemini kapsayacağı belirtildi.

İmzalanan anlaşma sonrasında AKÜN Rektör Yardımcısı Öğün, Akdeniz Karpaz Üniversitesinin her geçen gün daha kaliteli eğitim verdiğini ve bu gibi anlaşmaların daha fazla kişinin eğitim alabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ile Hür -İşçi Sendikaları Fedarasyonu arasında özel burs anlaşması imzalandı. Özel burs anlaşması, Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreter ve Başkan Vekili Sn.Ali Yeltekin ile AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün’ün arasında imzalandı.

Yapılan görüşmede, sendika çalışanı ve birinci derecedeki yakınlarına AKÜN’ün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından yararlanabilecekleri ve bursların üç yıllık eğitim dönemini kapsayacağı belirtildi.

İmzalanan anlaşma sonrasında AKÜN Rektör Yardımcısı Öğün, Akdeniz Karpaz Üniversitesinin her geçen gün daha kaliteli eğitim verdiğini ve bu gibi anlaşmaların daha fazla kişinin eğitim alabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.