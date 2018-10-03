HABER KIBRIS

AKÜN ile Hür- İşçi Sendikaları Fedarasyonu arasında özel burs anlaşması imzalandı

ads
03/10/2018

AKÜN ile Hür- İşçi Sendikaları Fedarasyonu arasında özel burs anlaşması imzalandı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ile Hür -İşçi  Sendikaları Fedarasyonu  arasında özel burs anlaşması imzalandı.  Özel burs anlaşması, Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreter ve Başkan Vekili  Sn.Ali Yeltekin ile  AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün’ün arasında imzalandı.

Yapılan görüşmede, sendika çalışanı ve birinci derecedeki yakınlarına AKÜN’ün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından yararlanabilecekleri ve bursların üç yıllık eğitim dönemini kapsayacağı belirtildi.

İmzalanan anlaşma sonrasında AKÜN Rektör Yardımcısı Öğün, Akdeniz Karpaz Üniversitesinin her geçen gün daha kaliteli eğitim verdiğini ve bu gibi anlaşmaların daha fazla kişinin eğitim alabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ile Hür -İşçi  Sendikaları Fedarasyonu  arasında özel burs anlaşması imzalandı.  Özel burs anlaşması, Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreter ve Başkan Vekili  Sn.Ali Yeltekin ile  AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün’ün arasında imzalandı.

Yapılan görüşmede, sendika çalışanı ve birinci derecedeki yakınlarına AKÜN’ün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından yararlanabilecekleri ve bursların üç yıllık eğitim dönemini kapsayacağı belirtildi.

İmzalanan anlaşma sonrasında AKÜN Rektör Yardımcısı Öğün, Akdeniz Karpaz Üniversitesinin her geçen gün daha kaliteli eğitim verdiğini ve bu gibi anlaşmaların daha fazla kişinin eğitim alabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Akdeniz Karpaz Üniversitesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems