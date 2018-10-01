AKÜN ile LAPTA Belediyesi Arasında Özel Burs Anlaşması İmzalandı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ile LAPTA Belediyesi arasında özel burs anlaşması imzalandı.

LAPTA Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün’ün ile arasında imzalandı.

Yapılan görüşmede belediye calışanı ve birinci derecedeki yakınlarına AKÜN’ün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından yararlanabilecekleri ve bursların dört yıllık eğitim dönemini kapsayacağı belirtildi.

İmzalanan anlaşma sonrasında AKÜN Rektör Yardımcısı Öğün, Üniversitenin eğitim kalitesini her zaman üst seviyede tuttuklarını ve bu gibi anlaşmaların daha fazla kişinin eğitim alabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.