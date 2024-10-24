AKÜN Merkezi Cezaevi personeline yönelik seminer düzenledi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nde gelişim semineri düzenledi.

AKÜN’den verilen bilgiye göre, üniversiteden bazı akademisyenler, hizmet içi eğitim programı kapsamında Merkezi Cezaevi'nde "Hukuki Temel ve Cezaevi Mevzuatı, Güvenlik ve Kriz Yönetimi, Etik ve Profesyonellik, İletişim Becerileri ve Mahkum Yönetimi, Stres Yönetimi, Teknoloji ve Dijital Güvenlik" konularında eğitim verdi.

Seminerler, AKÜN ve Merkezi Cezaevi Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde, cezaevi personelinin yetkinliklerini artırma amacıyla düzenlendi.

AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz iş birliğinin, üniversitenin topluma katkılarını artırma amacını yansıttığını ifade etti.

Etkinliğin, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir eğitim faaliyeti olduğu ve bu tür iş birliklerinin devam edeceği belirtildi.