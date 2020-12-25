AKÜN’den Yüz Yüze Öğretim Kararına Destek

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Şubat 2021 tarihinden itibaren yükseköğretimde yüz yüze öğretime devam edilmesi kararına destek belirtti.

Konuyla ilgili AKÜN’den yapılan yazılı açıklamada öğretimin yüz yüze yapılmasının eğitim/öğretim kalitesi açısından önemli olduğu kaydedilerek, öğrencilerin adaya gelişini kolaylaştıracak ek tedbirlere de ihtiyaç olduğu belirtildi.

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25/12/2020 14:20