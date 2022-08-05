Akyiğit: Haberler asılsız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, bazı yayın organlarıyla sosyal medyada kendisinin, genel müdür vekilinin ve DP’den atanan Yönetim Kurulu üyesinin görevden alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Akyiğit, yazılı açıklama yaparak Başkan, Üye ve Genel Müdür Vekilinin görevlerinin başında olduğunu duyurdu.

Elektrik santrallarında yakıt sıkıntısı yaşandığı ve ülkenin ileriki günlerde elektriksiz kalacağı yönündeki haberlerin de asılsız olduğunu kaydederek “Hükümetimiz ve Kurumumuz halkımızın elektriksiz kalmaması için tüm imkanları seferber ettiğini önemle duyurur, herhangi bir yakıt sıkıntımızın olmadığını belirtiriz.” İfadelerine yer verdi.

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05/08/2022 09:12