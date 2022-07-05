Akyiğit: Yakıt gemisi bugün geliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, BRT’de katıldığı ‘Haber Kritik’ isimli programda Hasan Akyiğit, ülkede yaşanan elektrik krizinin çözülmesi için çalışma başlattıklarını bugün öğleden sonra yakıt gemisinin ülkeye geleceğini açıkladı.

Bugün öğleden sonra İskenderun Limanı’ndan yakıtın geleceğini belirten Akyiğit, bu gelen yakıtın Perşembe gününe kadar idare edeceğini, Perşembe günü de bir yakıt gemisinin daha ülkeye geleceğini söyledi.

Akyiğit, gün içinde Türkiye’den gelen mobil elektrik santrallerinin denemeye gireceğini kaydetti

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05/07/2022 10:34