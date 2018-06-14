Akyön: Gönyeli diktatörlükle yönetiliyor...

Kıbrıs Postası TV'de konuşan UBP Gönyeli Belediye Başkan adayı Mustafa Akyön Gönyeli'nin artık diktatörlük ile yönetildiğini söyledi.

Akyön, girdikleri sürecin zor bir süreç olduğunu bildiklerini söyleyerek “Tablonun ne olduğunu da biliyorduk. Güçlü bir rakip vardır karşımızda. Ahmet Benli güzel şeyler yapmadı diyemeyiz. Uzun süre aynı görevi yaptığından dolayı her şeyin en iyisini kendisinin bildiğini sanıyor. Tek adamlık yapıyor. Ne meclisi sayıyor ne de halkını” diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası