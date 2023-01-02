Al Nassr durmak bilmiyor

Ronaldo'yu transfer ederek adından söz ettiren Suudi Arabistan ekibi Al Nassr transferde durmak bilmiyor.

İspanyol Marca'nın haberinde Al Nassr Kulübü'nün Luka Modric ve Sergio Ramos'u da kadrosuna katmak istediğine yer verildi.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar gibi ülkelerden teklif alan Modric'in Real Madrid ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Tecrübeli Hırvat futbolcunun önceliğinin Real Madri'de kalmak olduğu gelen bilgiler arasında.

2021'den beri Fransız ekibi PSG'de forma giyen Ramos'unda sözleşmesi 2023'te son buluyor.

Ronaldo transferiyle en çok konuşulan kulüpler arasında yer alan Al Nassr'ın Modric ve Ramos transferinde nasıl bir sonuca ulaşacağım merak konusu.

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02/01/2023 10:21